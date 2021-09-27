ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса с новой командой

Всемирная организация здравоохранения объявила о возобновлении расследования происхождения коронавирусной инфекции, сообщила The Wall Street Journal. В этих целях будет создана новая команда, в которую войдут приблизительно 20 ученых, в том числе специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных.

Призывы к продолжению расследования о происхождении COVID продолжают звучать и со стороны США и их союзников. Главной задачей новой команды является выяснение возможности появления коронавируса в лаборатории в Ухане, где началась пандемия. По словам сотрудников ВОЗ, расследование рискует затянуться на неопределенный срок, за который образцы крови первых заболевших коронавирусом могут стать непригодными для использования, поскольку антитела у самых первых жертв инфекции снижаются до неопределяемых уровней.

14 января экспертная группа ВОЗ прибыла в Китай для расследования обстоятельств появления коронавируса. Исследованием занимается международная группа медиков и ученых совместно с коллегами из Китая. Доклад с четырьмя версиями происхождения коронавируса был представлен ВОЗ в марте текущего года. Наиболее вероятной гипотезой происхождения вируса авторы считают передачу его человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

Позже гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о подготовке второго этапа расследования появления коронавируса. Руководитель выразил надежду, что китайские власти будут всячески способствовать проведению данной работы, поскольку исключать версию о распространении вируса после утечки из лаборатории в Китае, пока рано. Гебрейесус призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лабораторию в Ухане, рядом с которой были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.