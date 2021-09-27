Партия Меркель провалилась на выборах, но все еще надеется сохранить власть

Перед голосованием, как свидетельствовали соцопросы, почти 40% немцев не определились со своим голосом. Это настраивало на сюрпризы. Однако их не произошло. Первое место получило СДПГ.

Лидер социал-демократов Олаф Шольц, обычно скупой на эмоции и не спешащий делать скоропалительных выводов, изменил себе. Как только появились первые данные экзит-полов, свидетельствующих о победе его однопартийцев на выборах в бундестаг, он сделал смелое, но небезосновательное обобщение. «Несомненно, многие граждане проголосовали за СДПГ, потому что они хотят смены правительства, а также потому что они хотят, чтобы следующего канцлера этой страны звали Олаф Шольц!», - сказал он под аплодисменты своих соратников. Первая заявка на пост главы будущего правительства сделана. Теперь предстоит определить тех, кто будет ее рассматривать – то есть членов правящей парламентской коалиции.

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Предварительные результаты выборов в бундестаг свидетельствуют, что вариантов может быть много. Социал-демократы набрали 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС уступил ему чуть-чуть: 24,1%. Это, конечно, позор, хотя результат несколько лучше, чем прогнозировал ряд социологических служб (например, Infratest Dimap давал однопартийцам Меркель всего лишь 22%). За всю свою историю ведущая политическая сила Германии не показывала такой плохой результат. Тем не менее, из борьбы за участие в правящей коалиции она ни в коей мере не выбывает.

Третье место получил «Союз90/Зеленых» (14,8% голосов), который, напротив, показал лучший результат в своей истории. Дальше в притык друг к другу идут либералы и правые популисты – Свободная демократическая партия Германии (11,5% голосов) и «Альтернатива для Германии» (10,3%), которую перед этими выборами как всегда «хоронили», и как всегда ошиблись. На подножку уходящего поезда (выражение одного из германских комментаторов) успели вскочить наследники коммунистов – Левая партия. Она, хоть и набрала 4,9%, всего чуть-чуть не дотянув до преодоления пятипроцентного барьера, получила еще и три прямых мандата в избирательных округах. Значит, Левая партия подпадает под закон, дающий возможность, в подобных случаях, все-таки сформировать свою фракцию в парламенте.

В этих условиях, конечно, естественной представляется коалиция, которую в Германии именуют, по цветам партий-членов, «светофором»: СДПГ, «зеленые» и свободные демократы. Левая партия, которой очень бы хотелось поучаствовать в разделе министерских портфелей, в этом «светофоре» цвет лишний. Она проходит по категории нерукоподаваемых радикалов – как и «Альтернатива для Германии». С ними системные политические силы будут договариваться, только когда уж совсем никому и ни с кем не удастся найти общий язык. А это, в принципе, возможно.

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В том же «светофоре» большие проблемы будут со свободными демократами. Придется совместить коня и трепетную лань – левую и правую экономические программы. Предстоят трудные переговоры по каждому пункту – от повышения налогов до перехода к зеленой энергетике. Их провал означает, что свободные демократы уйдут в коалицию к христианским демократам. Благо, лидер ХДС/ХСС Армин Лашет сразу же после выборов заявил, что за его блок голосовали те, кто выступает против левого правительства.

Впрочем, теперь для христианских демократов важно в первую очередь не увлечься двумя русскими вопросами – кто виноват и почему так получилось? Ведь выборы показали, что Ангела Меркель, несмотря на титанические усилия как с ее стороны, так и со стороны однопартийцев, так и не смогла воспитать политического наследника. Всю избирательную кампанию ХДС/ХСС мучилась в поисках подходящего «первого лица». Вначале был провал с протеже Меркель, Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Потом лидером партии не смог стать самый популярный политик-христианский демократ Маркус Зёдер: он слишком не понравился партийному истеблишменту. В результате выбор пал в пользу Лашета, явно не обладающего должной харизмой. Уже летом социал-демократы, прежде сильно отстававшие от ХДС/ХСС вырвались на первое место. Во многом это произошло за счет Шольца, смотревшегося выигрышнее на фоне тусклого Лашета, которого еще и угораздило опозориться перед всей Германией. Улыбающийся и, видимо, произносящий какую-то шутку лидер ХДС/ХСС попал под объективы телекамер в тот самый момент, когда произносилась речь с соболезнованиями жертвам наводнения. Увы, Лашет оказался не единственным германским политиком, которого в ходе этой избирательной кампании подвело неосторожно сказанное слово. Какой-то злой рок преследовал фаворитов предвыборной гонки. Аннелене Бербок, лидера «зеленых», подвело желание приукрасить свою биографию, приписать достижения, которых у нее не было. На популярность Шольца повлияла его забывчивость: он сказал, что не помнит, о чем, в бытность главы налоговой службы Гамбурга, говорил с банкиром Кристианом Олеариусом – тем самым, что причастен к масштабным многомиллиардным хищениям из бюджета через схему cum-ex. Все это породило подозрения, что и Шольц имеет какое-то отношение к данному, прогремевшему на всю Германию делу. Правда, карьеру политика эти подозрения не погубили – вероятно, потому что далеко не все немцы поняли, что это за схема такая.

Если канцлером все-таки станет Шольц этот вариант Россию вполне устроит, хотя бы потому, что курс Германии в отношении нашей страны не сильно изменится. Перемены здесь возможны только в случае успеха аутсайдеров нынешних выборов – «Альтернативы для Германии», «Левой партии» (и ту, и другую давно обзывают лобистами интересов Кремля) или «зеленых», выступающих против «Северного потока-2». Но расклад, при котором они станут ядром будущей коалиции представляется чем-то из области фантастики. Германия не получит яркого канцлера. Но и кардинальных политических перемен тоже не получит. Это, пожалуй, главный итог нынешних выборов.