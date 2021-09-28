Акции дня: бумаги «Полиметалла» просели вслед за золотом

В отрицательном диапазоне торговались акции золотодобывающей компании «Полиметалл» по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 28 сентября. За день акции просели на -3,35% до 1237 рублей за бумагу.

Акции падали на фоне слабеющего золота, стоимость которого опустилась до 1735,7 долларов за унцию. Давление на стоимость золота оказывало укрепление курса доллара и повышение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость снижается, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи упал на -0,39% до 4065,46 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,01% до 1756,26 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:14 мск стоила 77,96 доллара за баррель (-0,97%). Российская валюта слабела – 72,97 рублей за доллар.