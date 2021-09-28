Apple выступила против решения ЕС о переходе на единую зарядку для смартфонов

23 сентября Европейская комиссия опубликовала директиву, которая предусматривает переход в ЕС на общее зарядное устройство для смартфонов, планшетов, камер, наушников и портативных игровых консолей. Ноутбуки при этом не попадут под действие законодательства. The Guardian сообщила, что новое правило сэкономит европейским потребителям 250 млн. евро.

Согласно документу, технологическим компаниям придется использовать для зарядки исключительно порты USB-C, которые уже используются смартфонами с операционной системой Android. После внесения правок и одобрения закона Советом Европейского союза и Европарламентом у производителей будет два года для перевода устройств под общий стандарт. В Apple уже заявили, что им не хватит этого времени для выполнения этого требования. Компания продает устаревшие модели в качестве более дешевой альтернативы для клиентов в течении многих лет.

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Инициатива Еврокомиссии стала настоящим вызовом для Apple, так как компании невыгодно менять собственный, запатентованный коннектор Lightning на USB-C. Более того, специалисты Apple полагают, что новое законодательство будет препятствовать полной совместимости их устройств. В корпорации заявили: «Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгое регулирование, предписывающее только один тип разъема, сдерживает инновации, а не поощряет их, что, в свою очередь, нанесет вред потребителям в Европе и во всем мире».

Вице-президент Еврокомиссии по делам цифровизации (A Europe Fit for the Digital Age) Маргарет Вестагер отметила, что организация ранее дала индустрии достаточно времени для разработки собственных технологических решений. Также в директиве Еврокомиссии, без прямой ссылки на Apple, была указана причина протеста корпорации: «Те производители, которые вложили значительные средства в собственную технологию зарядки, менее заинтересованы (в переходе на единый стандарт - ред.), поскольку высокая производительность зарядки входящих в комплект телефонов и внешних источников питания является важной частью их маркетинговой стратегии».

Документ нацелен на сокращение добычи сырья, выбросов углекислого газа, которые возникают от производства, транспортировки и утилизации зарядок и снижение электронных отходов. В Еврокомиссии уверены, что единый формат зарядок сократит число электронных отходов по всей Европе почти на 1000 тонн ежегодно при текущих 11 000 тонн в год. Закон также заставит производителей предлагать новые устройства без зарядных устройств, так как у большинства пользователей уже будут USB-C.

Борьба за зарядки

Newscientist напомнил, что у Apple долгая история обхода отраслевых стандартов и разработки собственных разъемов. Первый iPhone, выпущенный в 2007 году, был оснащен 30-контактным разъемом. Остальные смартфоны использовали Micro USB или свои разъемы. В 2009 году Еврокомиссия рассмотрела предложения об обязательном использовании портов Micro USB в качестве единого стандарта. В конечном итоге все свелось к добровольному соглашению, подписанному производителями. Документ позволил со временем сократить количество разъемов на рынке с 30 до 3: Micro USB, USB-C и Lightning.

Apple подписала соглашение и сразу же смогла обойти его. Компания предложила клиентам покупать отдельный адаптер Micro USB, сохранив собственный 30-контактный разъем на телефонах. В 2012 году Apple заменила 30-контактный разъем на симметричный Lightning. Он позволил подключать кабели с любой стороны, в отличии от предыдущих USB, которые было необходимо вставлять в разъем смартфона с правильной стороны. USB-C с аналогичной функцией вышел только через два года. В исследовании 2019 года Еврокомиссия выяснила, что у 50% зарядных устройств, проданных с телефонами в 2018 году, были разъемы USB micro-B, у 29% – разъемы USB-C, а у 21% – Lightning.

Директива Еврокомиссии подразумевает, что собственные технологические решения компаний более не оправданы с учетом технических преимуществ USB-C. ЕС может разрешить принятие новых стандартов, хотя в положениях документа об этом не указано напрямую. В Еврокомиссии полагают, что ускорение распространения формата USB-C поможет развитию экологичной экономики замкнутого цикла.