Bank of America: либерализация экспорта газа выгодна для России

Отмена монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа окажется выгодна для России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор инвестбанка Bank of America.

Ранее Роснефть направила в правительство предложение по либерализации экспорта трубопроводного газа. В отчете банка отмечается, что этот шаг будет выгоден России, так как позволит стране нарастить долю на мировом газовом рынке и обеспечить соответствие поставок нормам Третьего энергопакета.

Третий энергопакет был принят в Евросоюзе в 2009 году, он предполагает разделение функций транзитера и поставщика, а также допуск к поставкам по трубе третьих сторон. Кроме того, он ограничивает монополию поставщиков газа и электричества, которые блокируют поставку конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям.

Согласно оценке банка, добыча «Газпрома» близка к десятилетнему пику. Снижение запасов газа в ПГХ в России и авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое при этом ограничивают возможности дополнительных поставок в Европу. В Bank of America считают, что либерализация рынка не скажется отрицательно на продажах «Газпрома» в Европе, так как на континенте снижается собственная добыча.

Аналитики также указывают на то, что у «Роснефти» достаточно ресурсной базы для экспорта газа. В случае либерализации экспорта показатель EBITDA «Роснефти» при текущих ценах на газ может вырасти на 300-800 млн долларов в годовом выражении.

Напомним, что 28 сентября «Газпром экспорт» убрал все контракты на 2022 год из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе. Причиной этого может быть решение немецкого суда, постановившего не освобождать «Северный поток 2» от норм газовой директивы ЕС.

