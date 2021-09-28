Благосостояние россиян откатилось на уровень 2010 года

Благосостояние россиян в прошлом году находилось на уровне 2010-2011 годов и не восстановилось до показателей, которые предшествовали кризису 2014 года. Уровень бедности снизился с 12,3% до 12,1%, но не благодаря улучшению уровня жизни, а в связи с масштабными социальными выплатами. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам анализа исполнения федерального бюджета за 2020 год.

«По итогам 2020 года благосостояние населения находится примерно на уровне 2010-2011 годов», – говорится в заключении СП.

В прошлом году уровень бедности снизился на 0,2% из-за масштабных социальных выплат от государства. Их долю в структуре доходов россияне оценили в 20,8%. При этом, минимума достигли доходы от предпринимательской деятельности (5,2%), от собственности (4,1%) и прочие денежные поступления (11,1%).

В рамках среднесрочного прогноза СП рекомендовала предусмотреть сценарий шокового развития российской экономики на случай резкого ухудшения внешнеэкономических условий. А на фоне снижения рождаемости и естественной убыли населения предупредила о сокращении численности занятых в ближайшие годы.

Аудиторы также призвали Центробанк обратить пристальное внимание на ипотечный рынок, чтобы не допустить финансового пузыря, который может возникнуть из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на жилье.

Счетная палата также предложила рассмотреть вопрос об утверждении предельного уровня соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, их замов и главбуха с доходами рядовых сотрудников в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и науки.

Как писал Expert.ru, программа социального казначейства позволит к 2030 году снизить уровень бедности в России до 6,5%. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что электронная система будет содержать информацию о доступных гражданам социальных выплатах и позволит начислять некоторые из них проактивно, по образцу материнского капитала. Такой подход позволит, по ее мнению, снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 — до 10,4%, а к 2030 году — в 2 раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%.

