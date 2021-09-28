Большая русская четверка и 10 титулов «Большого шлема»: что ожидать на «ВТБ Кубке Кремля» 2021

В этом году турнир пройдет в совершенно новом месте - спортсменов встречает территория олимпийского комплекса "Лужники" - Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Дворец спорта "Лужники".

Главным событием для любителей тенниса станет возможность увидеть большую российскую четверку в полном составе: 2-ю ракетку мира Даниила Медведева, Андрея Рублев, расположившегося на 5-й строчке мирового рейтинга, Аслана Карацева и Карена Хачанова, входящих в топ-30 лучших теннисистов мира.

В основной сетке женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» главным и самым приятным событием станет возможность увидеть сразу пять победительниц турниров Большого шлема: Эмму Радукану, Гарбинье Мугурусу, Анжелик Кербер, Бьянку Андрееску и Елену Остапенко. Кроме того на турнир заявились олимпийские чемпионки Токио 2020 Белинда Бенчич (одиночный разряд) и Анастасия Павлюченкова (микст), победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля» 2018 Дарья Касаткина, финалистка Wimbledon 2021 в парном разряде Вероника Кудерметова и победительница турниров WTA Екатерина Александрова.

«ВТБ Кубок Кремля» - это особое мероприятие, выходящее за рамки спорта, многолетняя традиция и красивый праздник для зрителей и участников. На данный момент билетная программа еще не сформирована, и решение о допуске зрителей будет принято ближе к турниру, в зависимости от рекомендаций Роспотребнадзора. Но уже сейчас одно можно сказать точно - атмосферу турнира сможет прочувствовать каждый - для этого достаточно взять в руки телефон, планшет или ноутбук с выходом в интернет и погрузиться в онлайн активности от организаторов и спонсоров турнира. Один из них - авиакомпания Emirates, которая является спонсором ATP Tour c 2013 года и многие годы поддерживает «ВТБ Кубок Кремля».

Турнир проходит при поддержке Департамента спорта города Москвы и Министерства спорта Российской Федерации. Титульный спонсор Банк ВТБ (ПАО).