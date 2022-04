Будущее премиальных материалов Volvo Cars в эпоху устойчивого развития

Такой же процент потребителей хотел бы видеть на продукции маркировку по объемам выбросов углекислого газа, как способ обеспечения большей прозрачности воздействия продуктов и материалов на окружающую среду**.

Это означает, что мир материалов развивается. Дизайнеры, которые стремятся создавать предметы роскоши будущего, активно ищут высококачественные, экологически безопасные и получаемые из ответственных источников материалы.

Этот и ряд других выводов представлены в новом докладе «Расцвет сознательного дизайна» (The Rise of Conscious Design), подготовленным Volvo Cars совместно с ведущей компанией по прогнозированию трендов The Future Laboratory.

Публикация доклада совпадает по времени с глобальным объявлением Volvo Cars о том, что все новые полностью электрические модели бренда будут производиться без использования натуральной кожи. Первой моделью, в производстве которой не использована кожа, станет новый Volvo C40 Recharge.

Доклад базируется на результатах большого количества проведенных исследований, а также на новых интервью и оценках лидеров мнений из различных отраслей. Среди таких экспертов: операционный директор Textile Exchange Клэр Бергкэмп (Claire Bergkamp), которая раньше занимала должность директора по инновациям и устойчивому глобальному развитию бренда Stella McCartney; генеральный директор 3.1 Phillip Lim Вэнь Чжоу (Wen Zhou); основатель и генеральный директор Sourcemap д-р Леонарди Боннани (Leonardi Bonnani); сооснователь Bentu Design Ксу Ган (Xu Gang).

Представленные в докладе выводы в разных формах отражают представления Volvo Cars о будущем материалов. В ближайшие годы Volvo Cars выпустит абсолютно новую линейку полностью электрических моделей, а к 2030 году компания намерена предлагать исключительно электромобили без использования кожи при их производстве.

Как часть реализации намерений по полному отказу от использования кожи Volvo Cars ведет активные поиски высококачественных и соответствующих принципам устойчивого развития источников для замены многих материалов, в настоящее время использующихся в автомобильной индустрии в целом.

«У нас есть представления о том, в каком направлении нам необходимо двигаться в будущем. Первым шагом должно стать использование соответствующих принципам устойчивого развития экологически чистых природных материалов, а также материалов, получаемых в результате переработки», – говорит руководитель подразделения дизайна Volvo Cars Робин Пейдж (Robin Page). – Следующим шагом мы должны изменить подход к их использованию. Тут речь может идти как о производстве автокомпонентов, рассчитанных на вечную эксплуатацию, так и о возвращении их в цикл переработки, либо в землю».

«Сознательный дизайн может в значительной степени трансформировать наше общество, и естественно, что бренды должны использовать существующие возможности», – говорит соучредитель The Future Laboratory Мартин Рэймонд (Martin Raymond). – Сознательный дизайн демонстрирует движение вперед, которое способно изменить мир».

К 2025 году Volvo Cars ставит перед собой задачу достичь того, чтобы 25% материалов, использующихся в новых автомобилях Volvo, имели в своей основе продукцию переработки или были биокомпонентными. К 2040 году планируется перейти на полностью безотходный цикл.

Вместо использования кожи в отделке интерьеров Volvo Cars предложит клиентам альтернативные решения, в частности – высококачественные и соответствующие принципам устойчивого развития материалы, созданные на основе биотехнологий или получаемые из восстановленного сырья.

К примеру, один из новых материалов Volvo Cars для отделки салона Nordico в своей основе будет иметь текстиль, созданный из переработанных полиэтиленовых бутылок и пробок винодельческой промышленности, а также биоматериалов из экологически чистых лесов Швеции и Финляндии, что устанавливает новый стандарт для дизайна интерьера премиум-класса. Этот материал впервые будет использован в моделях следующего поколения автомобилей Volvo.

Volvo Cars также стремится обеспечить полную прозрачность и контроль за благополучием животных в своей цепочке поставок шерсти. Поэтому компания будет предлагать варианты шерстяных смесей от поставщиков, имеющих сертификаты ответственных производителей.

Полная версия доклада «The rise of conscious design: a report about tomorrow’s materials» представлена по ссылке.

Примечания

* Источник: Vogue Business Index, Winter 2020