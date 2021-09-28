Эксперт не исключил дальнейшего роста цены на газ в Европе

Станислав Митрахович – эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Кабмине РФ – прокомментировал новость о том, что сегодня в ходе торгов на бирже ICE стоимость «голубого топлива» в Европе впервые в истории превысили отметку 1 000 долл. за 1 тыс. кубов.

По его мнению нынешний спрос на газ, стал следствием не только одних климатических факторов (с точки зрения «тепло-холодно»), но также напрямую зависит от того, какая погода с точки зрения производства энергии на возобновляемых источниках, передаёт RT.

«Кроме того, что естественно, дополнительно ажиотажный спрос на «голубое топливо» в Старом Свете связан с постепенным приближением зимы, – отметил он. – Другими словами, приближается отопительный период, что вызывает увеличение конкуренции между потребителями за то, чтобы гарантировать себе поставки».

При этом, как считает Митрахович, цена на газ в ближайшие месяцы «может скакать туда-сюда».

«Я не исключаю, что на панике подготовки к зиме стоимость газа будет расти и дальше», — резюмировал эксперт.

Ранее Expert.ru сообщал, что цена газа в Европе официально преодолела исторический максимум марта 2018 года и превысила 1 000 долл. за 1 тыс. кубов.

Отмечается, что на пике «голубое топливо» стоило 1 030 долл. Скачок цен связывают с холодной зимой 2020 года и аномальной летней жарой, которые истощили запасы в европейских хранилищах.

Кроме того, на ценах сказались результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь: были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м, или 4,3% объёма.

В свою очередь ЕС и США винят во всё «Газпром», который якобы умышленно провоцирует рост цен, чтобы использовать их для получения разрешение на запуск «Северного потока – 2» без одобрения регулирующих органов ФРГ и Евросоюза. Кроме того, российского газового монополиста обвиняюсь в недопоставках голубого топлива в страны Старого Света.