En+ Group и Сбер «озеленили» Дальневосточный энергетический форум

En+ Group и Сбер совместно обеспечили выпуск и поставку сертификатов возобновляемой энергии I-REC. Их количество полностью покроет объем потребления электроэнергии в рамках XXV Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», который продлится до 30 сентября 2021 года. Подобная инициатива — прецедент в конгрессно-выставочной деятельности.

«Выпуск сертификатов I-REC для Сбербанка с целью обеспечения возобновляемой энергией Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2021» — это еще одно подтверждение приверженности крупнейшего бизнеса России ESG-принципам. Важно, что после введения норм регулирования в области выбросов CO2 усилия бизнеса по снижению углеродного следа могут быть официально верифицированы по международным стандартам», - сказал директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

En+ Group безвозмездно передал «зеленые» сертификаты Сберу. Сертификаты соответствуют объемам электрической энергии, произведенной электростанциями группы: АО «ЕвроСибЭнерго» (Красноярская ГЭС) и ООО «Абаканская СЭС» (солнечная станция «Абаканская»). Они подтверждают, что покупаемая электроэнергия гарантированно произведена с использованием возобновляемых ресурсов. При этом в выпуске сертификатов En+ участвует уже с декабря 2020 года, а приоритет проектов в области устойчивого развития был заложен еще основателем En+ Group Олегом Дерипаской.

«Сахалинская область — один из флагманов ESG-трансформации в стране. Регион первым в России поставил своей целью достижение углеродной нейтральности уже к 2025 году. А Сбер, как драйвер такой трансформации для своих клиентов и партнеров, оказывает региону комплексную поддержку. Мы вместе с руководством области работаем над созданием инфраструктуры для реализации климатических проектов и проектов обращения углеродных единиц, которые, я убежден, станут знаковыми не только для нашей страны, но и для всего мира. Выпуск «зеленых» сертификатов к Дальневосточному энергетическому форуму — еще один шаг на пути к декарбонизации региональной и всей российской экономики», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сертификаты полностью соответствуют принципам GHG Protocol и признаются всемирно известными инициативами CDP и RE100. Потребители могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований стандартов отчетности, реализации политики корпоративной социальной ответственности и сокращения выбросов парниковых газов области сферы охвата 2 (Scope 2), к которым относятся выбросы от производства электроэнергии.