Facebook попросил об отсрочке штрафа в РФ

Компания Facebook Inc попросила московский суд отсрочить оплату штрафа в 26 миллионов рублей из-за «технических проблем», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Facebook Inc 27.09.2021 года, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 миллионов рублей, назначенных постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы, подали заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов», – сказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что данные заявления мировой судебный участок рассмотрит 29 сентября.

С начала 2021 года Facebook за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей получил штрафов на 80 миллионов рублей.

16 сентября «Эксперт» сообщал, что компаний Facebook и Telegram есть время до ноября для оплаты штрафов за нарушение российского законодательства, а затем эти долги будут принудительно взысканы с них. «Facebook до 29 сентября должны оплатить штрафы на сумму 26 млн рублей, до 19 октября – на сумму 17 млн рублей. Telegram должен до 24 октября оплатить сумму штрафов в размере 5 млн рублей, до 7 ноября - 7 млн рублей», – заявила информагентству пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Она пояснила, что, если компании добровольно не исполнят решения суда, то материалы в отношении них будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Ранее в суде сообщили, что в отношении Twitter, которая с начала года не оплатила ни одного штрафа, приставам уже направлены материалы о принудительном взыскании 8,9 млн рублей. С начала года сумма общих штрафов, назначенных Facebook за нарушения российского законодательства составила более 80 млн рублей, Twitter – около 60 млн рублей, Telegram – около 40 млн рублей. Однако часть решений обжалованы и, следовательно, не обязательны для исполнения компаниями, так как могут быть отменены апелляционной инстанцией.