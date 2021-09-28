Forbes признал туристические проекты бизнесмена Владимира Потанина одними из самых амбициозных в мире

Американский журнал Forbes включил курорты компаний «Норильский никель» и «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанинав список самых амбициозных туристических проектов в мире.

В обзор журнала попал курорт Долина Васта, располагающийся среди Кавказских гор в Сочи. Также в обзор вошел полуостров Рыбачий в Мурманской области, который является самым северным местом континентальной европейской части России. Полуостров станет частью туристического кластера «Порт Лиинахамари», развитием которого занимается дочерняя структура «Норникеля». Туда предлагают отправиться самым отважным путешественникам, готовым к отдыху в условиях сурового климата и непредсказуемой погоды.

В Красноярском крае рекомендуют посетить сразу несколько мест. Полуостров Таймыр, туристическим развитием которого занимается «Интеррос», подойдет искателям приключений, которые смогут встретиться лицом к лицу с самой хрупкой экосистемой на планете. В горных долинах плато Путорана, где морозы достигают минус 60 градусов по Цельсию, туристы смогут увидеть овцебыков и даже сохранившиеся останки древних мамонтов. На плато планируется развивать экстремальный и экологический туризм.

На востоке России, на полуострове Камчатка, также будет построен «Парк трех вулканов» (вулканы действующие). Там туристы смогут принять термальные ванны, покататься на лыжах, насладиться видами рек, полных лосося. Побродить по черному вулканическому песку, омываемому волнами Тихого океана и понаблюдать за прыжками косаток у берега.