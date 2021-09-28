«Газпром экспорт» закрыл продажи газа на 2022 год на своей электронной площадке

«Газпром экспорт» убрал все контракты на 2022 год из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закрытие продаж может быть вызвано решением немецкого суда, постановившего не освобождать «Северный поток 2» от норм газовой директивы ЕС. Отмечается, что это может задержать запуск магистрали.

В графике торгов на прошедшую неделю стояли контракты в один клик на 2023 год и аукционы на зиму 2022/23. На неделе с 27 сентября по 1 октября в графике остался только контракт на 2023 год. При этом последние продажи на зиму 2022/23 на площадке состоялись 7 сентября, далее были заключены только сделки на 2023 год.

Накануне ФАС направила «Газпрому» рекомендации по увеличению объемов продажи природного газа на биржевых торгах. Антимонопольная служба зафиксировала снижение объемов реализации газа: с 9 августа 2021 года компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что вызвало уменьшение объема продаж газа в августе относительно июля 2021 года. Из-за того, что нужный уровень реализации газа для удовлетворения спроса не был достигнут, в течение месяца выросли биржевые цены.

Как ранее сообщал Expert.ru, «Газпром» и Венгрия согласовали поставку газа в обход Украины до 2036 года. Венгерская сторона будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год на протяжении всего срока контракта. Из них 3,5 млрд поступят через Сербию, а ещё 1 млрд — через Австрию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, и Киев оставляет за собой право на ответ.