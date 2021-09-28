Энергетический кризис: как европейские политики загнали себя в ловушку

Европа стремится к «чистой» энергетике. Если с двумя плюсами, которыми козыряют ее сторонники, а именно, чистотой и надежностью, наверное, еще как-то можно согласиться, то с третьим – низкими ценами уже сейчас начинают возникать очевидные проблемы. Энергетический кризис в Европе, о котором сейчас говорят все европейцы и который, похоже, уже начинает распространяться и на другие континенты, по мнению Oil Price (ОР), спровоцирован чересчур сильным желанием европейских политиков сделать ископаемые виды топлива слишком дорогими и за счет их дороговизны убедить бизнесменов перейти на возобновляемые источники энергии.
В Брюсселе очень гордятся своим ноу-хау – налогами на выбросы вредных веществ и, в первую очередь, двуокиси углерода (СО2), которые заставят бизнес волей-неволей переходить на «чистую» энергию. Однако совсем скоро эта гордость явно поубавится, потому что «углеродные» налоги, как сейчас выясняется, повышают стоимость жизни и при этом снижают ее качество.
Конечно, у энергетического кризиса на континенте много причин. Одна из главных, считает ОР, существенное сокращение собственной добычи природного газа европейцами, чтобы побыстрее сделать энергетику «зеленой». Переход к «зеленой» энергетике также осуществляется и при помощи высоких «углеродных» налогов. Кстати, с учетом того, что европейские политики останавливаться на достигнутом не собираются и планируют принимать новые «углеродные» налоги, энергетический кризис, не исключено, окажется длительным. Скорее всего, к весне внешне он ослабнет, но это будет только кажущееся облегчение, потому что глубинные причины останутся.
До этой осени европейские политики и экологи предпочитали поменьше говорить о финансовой составляющей перехода к «зеленой» энергетике. Единственное, о чем они могли говорить, так это снижение цен на ветряную и солнечную энергию. Однако сейчас, когда цены на газ на континенте выросли с начала года во много раз, замалчивать этот вопрос и дальше не удастся. Сейчас очевидно, что даже если ветряные турбины и солнечные панели будут стоить центы, без ветра, как в сентябре на большей части Европы, и солнца они не смогут производить электроэнергию. Электроэнергия же, произведенная при сжигании баснословно дорогого газа и очень дорогого угля, заставит потребителей, т.е. простых европейцев, тратить на обогрев своих домов и квартир очень существенную часть своих доходов. Между тем, рост счетов за электроэнергию неизбежно приведет к росту счетов буквально и за все остальное.
«Можно забыть об авиабилетах компании Ryanair по маршруту Лондон-Майорка по 19 фунтов,- написал недавно в Financial Times обозреватель Саймон Купер в статье об «истинной цене углеродных налогов».- Наша одежда, бензин, мясо и кофе – все станет дороже. Придется отправить целую армию рабочих, которые будут демонтировать бойлеры и менять их на тепловые насосы и делать теплоизоляцию чердаков».
Никто не спорит: переход к «зеленой» энергетике важен и, наверное, необходим. Никто не спорит и с тем, что выбрасывать СО2 в атмосферу должно стать невыгодно и с финансовой точки зрения. Однако все эти благородные цели, несомненно, сделают жизнь значительно дороже, а не дешевле, как утверждают политики и экологи.
Осенью и предстоящей зимой в этом убедятся десятки миллионов европейцев. Не исключено, что их отношение к ископаемым и возобновляемым видам топлива сильно изменится.