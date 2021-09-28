Энергетический кризис: как европейские политики загнали себя в ловушку

Европа стремится к «чистой» энергетике. Если с двумя плюсами, которыми козыряют ее сторонники, а именно, чистотой и надежностью, наверное, еще как-то можно согласиться, то с третьим – низкими ценами уже сейчас начинают возникать очевидные проблемы. Энергетический кризис в Европе, о котором сейчас говорят все европейцы и который, похоже, уже начинает распространяться и на другие континенты, по мнению Oil Price (ОР), спровоцирован чересчур сильным желанием европейских политиков сделать ископаемые виды топлива слишком дорогими и за счет их дороговизны убедить бизнесменов перейти на возобновляемые источники энергии.

В Брюсселе очень гордятся своим ноу-хау – налогами на выбросы вредных веществ и, в первую очередь, двуокиси углерода (СО2), которые заставят бизнес волей-неволей переходить на «чистую» энергию. Однако совсем скоро эта гордость явно поубавится, потому что «углеродные» налоги, как сейчас выясняется, повышают стоимость жизни и при этом снижают ее качество.