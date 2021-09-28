Курс доллара: рубль несёт ощутимые потери

Национальная валюта подешевела на торгах во вторник, корректируясь вниз после нескольких дней роста. Доллар США открылся утром на уровне 72,62 руб., в то время как евро начал день возле отметки 84,85руб.

К 17:00 мск доллар на Московской бирже подорожал до 72,76 руб., а евро повысился до 85,01 руб. Движение в обеих валютных парах происходило это на фоне роста индекса DXY, который с 93,27 поднялся до 93,4 пункта.

Дмитрий Бабин из БКС напомним, что поначалу рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне, в очередной раз обновив годовой максимум к евро и недельный к доллару. Однако незадолго до старта основной российской сессии глобальные площадки мировые цены на «чёрное золото» стали сдавать позиции, что вызвало просадку курса национальной валюты.

В результате, как отметил эксперт, рубль растерял почти все свои прежние достижения. По его оценке, всё большее беспокойство у глобальных игроков вызывает нефтяное ралли и высокие докризисные цены на другие сырьевые товары. Бабин полагает, что это может усилить инфляцию, подтолкнув американского регулятора к более раннему старту сворачивания монетарных стимулов.

«На этом фоне продолжается рост доходностей государственных облигаций США – показатель 10-летних бумаг превысил 1,5% впервые с конца июня. Увеличение ставок на американском долговом рынке спровоцировало очередную волну роста доллара к остальным валютам. Это ударило по сегменту ЕМ, многие представители которого несут ощутимые потери. Не стал исключением и российский рубль», – резюмировал эксперт.

Николай Переславский из CMS Institute отметил, что сегодня курсовая динамика перекликается с ситуацией на рынке Форекс, где «американец» продолжает дорожать, толкая евро и других валютных конкурентов к новым минимумам.

«Если же оценивать сегодняшние позиции рубля, то корректировка нефтяных цен, которая наблюдается во вторник, мешает ему сопротивляться напору долларовых быков. Но мы полагаем, что наша валюта имеет шансы получить поддержку со стороны «чёрного золота», так в условиях рекордно высоких цен на «голубое топливо» вероятность удорожания нефти сорта Brent велика, несмотря на перекупленность контрактов», – прогнозирует эксперт.

