Курс доллара: Сбербанк назвал ключевой драйвер роста рубля

Рубль уверенно открыл новую неделю, завершив основную торговую сессию на Московской бирже в восходящем тренде к основным резервным мировым валютам.

Стартовав утром по 72,85 к доллару и по 85,12 к евро – вечером «россиянин» заметно прибавил. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,49 руб. что на 23,5 коп. дешевле чем это было при закрытии пятницы. Евро и вовсе ушёл ниже 85 руб., что произошло впервые с 29 июля прошлого года – курс единой валюты ЕС вечером на Мосбирже составлял 84,81 руб., (-42 коп.).

Таким образом, российская валюта вчера смогла укрепиться в обеих парах, традиционно положительно отреагировав на ралли, которое наблюдалось на рынке «чёрного золота». Кроме того, курс рубля рос на фоне возросшего интереса со стороны глобальных игроков к риску.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

При этом, как отмечают эксперты, солидную поддержку наша валюта получает сейчас из-за надежд на успешное восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 и от взявших паузу в своих санкцонных устремлениях «друзей Москвы» из Вашингтона.

Об этом, в частности, заявил Илья Голубов из УК «Промсвязь». Он отметил, что страхи относительно возможных санкций США по отношению к нашему госдолгу пока отошли на второй план. Кроме того, не сбываются прогнозы о скором банкротстве китайского девелопера Evergrande.

«Всё это, что вполне естественно, разожгло аппетиты инвесторов, которые вчера решили увеличить свои доли в рисковых активах. Ещё одним фактором поддержки стала дорожающая нефть и активность экспортеров ввиду налогового периода. Мы считаем, что если история с возможными ограничительными мерами Вашингтона не найдёт своего продолжения, у рубля будут все шансы в ближайшие дни продолжить укрепление доллару и евро.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что вчера на старте сессии рубль испытал кратковременную просадку, которая была вызвана небольшим снижением мировых цен на «чёрное золото». Однако довольно быстро нацвалюта возобновила укрепление.

Между тем коллеги рубля по сегменту ЕМ, которые в начале дня укреплялись, позже стали проседать из-за восходящего импульса доллара. По мнению эксперта, поддержку «американцу» в понедельник оказывал рост доходностей американских государственных облигаций, отражающий угрозу более раннего сворачивания монетарных стимулов центробанка США.

«Рубль же накануне демонстрировал желание развить восходящее движение благодаря благоприятной конъюнктуре сырьевого рынка. Любопытно, что продавцов иностранной валюты абсолютно не смущала слабость ОФЗ, а также другие негативные сигналы, которые весь вчерашний день периодически поступали с глобальных площадок. Мы полагаем, что если внешний фон в ближайшие дни не ухудшится, то пара доллар-рубль проверит на прочность трёхмесячный минимум в 72,24», – предположил Бабин.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Сбербанк назвал ключевой драйвер роста рубля

По мнению Александра Бахтина из «БКС Мир инвестиций», сегодня игроки ждут новую порцию информации относительно историй с Evergrande, а также потоком госдолга США.

«Кроме того, доллар во вторник может отреагировать на выступление руководителя американского регулятора Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Конгресса. Всё это в совокупности с растущей нефтью может позволить рублю в паре с долларом уйти в нижние границы коридора 72,30-73,30», – прогнозирует он.

Михаил Шульгин из «Открытие Брокер» считает, что солидную поддержку нашей валюте оказывают мировые цены на «чёрное золото». Как полагает эксперт, нефть марки Brent сохраняет великолепные шансы проверить на прочность отметку в 80 долл. за бочку.

«Пробитие этого психологического барьера почти наверняка ускорит темпы роста за счёт исполнения стопов и закрытия коротких позиций», – сказал эксперт.

Между тем в Сбербанке также назвали дорожающую нефть ключевым драйвером роста рубля. Об этом, в частности, говорится в обзоре SberCIB. Как подчеркнул аналитик крупнейшей кредитной организации страны Юрий Попов, если цены на нефть поднимутся до 80,00 долл. за баррель, то пара доллар-рубль может добраться до 72,30.

«Кроме дорогого «чёрного золота» рубль также активно поддерживали экспортёры, которые вчера выплатили НДПИ на общую сумму 670 млрд руб.», – напомнил эксперт SberCIB.