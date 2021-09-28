Lego увеличила чистую прибыль в два раза

Датская компания Lego в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль более чем вдвое – до 6,32 млрд крон (1 млрд долларов США), а выручка в первом полугодии на 46% – до 23 млрд крон (3,62 млрд долларов), сообщает «Интерфакс».

Генеральный директор Lego Нильс Кристиансен заявил, что успех с инвестициями в открытие сотен новых магазинов и улучшение цифровой платформы компании. «Такие усилия в разных направлениях начинают приносить плоды», – сказал он в интервью The Wall Street Journal.

По словам Кристиансена, возникли проблемы из-за пандемии коронавируса, что вызвало перебои в глобальных цепочках поставок, но Lego нашла новых поставщиков сырья. Он добавил, что несмотря на проблемы в глобальных цепочках поставок компания не будет повышать цены на свою продукцию.