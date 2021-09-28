Медведев рассказал, почему отказался работать в Госдуме

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что он не стал избираться в Госдуму, поскольку уверен, что для экс-главы государства было бы неправильно претендовать на место спикера парламента.

«Это очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями. Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме», - рассказал Медведев в ходе интервью телеканалу RT.

Он уверен, что не хотел бы в последующей работе опираться на предыдущие должности.

«Я просто, исходя из этого, могу сказать, что мне представляется — во всяком случае сейчас, — что для бывшего главы государства это не очень правильно. В силу вполне понятных причин», — пояснил Медведев.

Он уточнил, что хотел работать в парламенте на рубеже конца 1980-ых – начале 1990-х годов, когда Госдума появилась, однако «судьба сложилась иначе и он стал главой государства», что «конечно, коренным образом изменило его судьбу».

Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября, от партии «Единая Россия» список возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева.

