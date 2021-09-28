«Метаморфозы Рихарда Штрауса»: МГАСО под управлением Павла Когана выступит в Зале Зарядье

29 сентября 2021 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) впервые выступит в Зале Зарядье. В рамках Года Германии в России пройдет концерт «Метаморфозы», где прозвучат сочинения одного из величайших симфонистов в истории музыки – Рихарда Штрауса.
В первом отделении основные группы оркестра (струнные и духовые) выступят отдельно: прозвучат Серенада для духовых (1882) и «Метаморфозы» для струнных (1945). От раннего сочинения, вдохновленного классическими серенадами Моцарта, к одному из последних произведений Мастера, написанному в год окончания войны и во многом являющимся рефлексией на неё.
Во втором отделении оркестр предстанет в полном составе и исполнит одну из главных и наиболее ярких симфонических поэм Штрауса – «Жизнь героя» (1898).
В преддверии концерта совместно с Музеем Музыки МГАСО представит специальный цикл мероприятий МГАСО | ПОГРУЖЕНИЕ, в рамках которого все желающие смогут окунуться в миры музыки Рихарда Штрауса и подготовиться к слушанию симфонической программы в Зале Зарядье. Расписание событий будет объявлено организаторами в ближайшие дни. Участие в мероприятиях — по предварительной регистрации.
Билеты на концерт «Метаморфозы» в Зале Зарядье доступны по ссылке:
http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/103
О МГАСО
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru