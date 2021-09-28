«Метаморфозы Рихарда Штрауса»: МГАСО под управлением Павла Когана выступит в Зале Зарядье

29 сентября 2021 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) впервые выступит в Зале Зарядье. В рамках Года Германии в России пройдет концерт «Метаморфозы», где прозвучат сочинения одного из величайших симфонистов в истории музыки – Рихарда Штрауса.

В первом отделении основные группы оркестра (струнные и духовые) выступят отдельно: прозвучат Серенада для духовых (1882) и «Метаморфозы» для струнных (1945). От раннего сочинения, вдохновленного классическими серенадами Моцарта, к одному из последних произведений Мастера, написанному в год окончания войны и во многом являющимся рефлексией на неё.

Во втором отделении оркестр предстанет в полном составе и исполнит одну из главных и наиболее ярких симфонических поэм Штрауса – «Жизнь героя» (1898).

В преддверии концерта совместно с Музеем Музыки МГАСО представит специальный цикл мероприятий МГАСО | ПОГРУЖЕНИЕ, в рамках которого все желающие смогут окунуться в миры музыки Рихарда Штрауса и подготовиться к слушанию симфонической программы в Зале Зарядье. Расписание событий будет объявлено организаторами в ближайшие дни. Участие в мероприятиях — по предварительной регистрации.

Билеты на концерт «Метаморфозы» в Зале Зарядье доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/103