Минцифры компенсирует малому и среднему бизнесу 50% затрат на покупку российского ПО

Минцифры объявило о запуске новой программы поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которой компаниям компенсируют половину стоимости лицензии на российское ПО. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На реализацию механизма поддержки до конца 2024 года будет выделено 7 млрд рублей. Российские правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения, а также софта, автоматизирующего бизнес-процессы (ERP), взаимодействие с клиентами (CRM), и другого ПО смогут подать заявку на участие в программе .

Пресс-служба приводит слова замглавы Минцифры РФ Максима Паршина. Он рассказал, что востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле, при этом от самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться: не понадобится заполнять никакие формы и составлять отчетность. Единственным условием для получения такой помощи будет нахождение в реестре МСП, который ведет ФНС России.

Оператором программы является Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Он реализует механизм в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Гендиректор РФРИТ Александр Павлов, чьи слова приводятся в сообщении, отмечает, что программа поддержки позволит тысячам МСП легально использовать качественное российское ПО. Всего компаниям будет предложено более 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости, что не только стимулирует компании переходить на отечественный софт, но и расширит и масштабирует их бизнес.

Как ранее писал Expert.ru, в конце августа Минцифры ожидало одобрения правительством второго пакета мер поддержки IT-отрасли. В него вошло более 60 предложений в девяти разных сферах: облачные хранилища, производство отечественных компьютерных игр, электронные медицинские сервисы и другие. Также предлагалось ввести НДФЛ для блогеров и цифровой налог на иностранные компании, перевести школы на российское ПО, а также внедрить систему электронных рецептов на лекарства.