ММК развивает работу с инвесторами

23 сентября 2021 года Communicate Magazine, британское издание, освещающее лучшие практики корпоративных финансовых коммуникаций, вручило премии Corporate & Financial Awards – ежегодная награда отмечает лучшие компании с точки зрения общения с внешними аудиториями. Победителем в номинации «Лучшая работа с инвесторами и аналитиками» (Best Management of Investor & Analyst Relations) стал ММК. Эксперты Communicate Magazine высоко оценили работу службы ММК по связям с инвесторами, коммуникабельность компании при общении с аналитиками рынка и держателями ценных бумаг, а также хорошо подготовленный Интегрированный годовой отчет за 2020 год.

Это уже второй случай за месяц, когда международные институции выделяют ММК с точки зрения взаимодействия с инвесторами. 9 сентября авторитетное международное издание Institutional Investor поместило ПАО «ММК» на четвертую строчку в рейтинге компаний развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки по работе с инвесторами. Institutional Investor включил ММК в список наиболее выдающихся компаний, а члены экспертной комиссии особенно отметили работу генерального директора Павла Шиляева, директора по экономике Андрея Еремина и руководителя по связям с инвесторами Вероники Крячко.

«Мы будем и дальше совершенствовать работу с инвесторами и аналитиками рынка, развивать доверительные отношения и обеспечивать высокое качество нашей отчетности», – подчеркивает Вероника Крячко. 23-24 сентября многие представители инвестсообщества смогли лично познакомиться с производственным процессом ММК: компания организовала посещение промплощадки в Магнитогорске. На комбинат приехали аналитики крупных банков и инвестиционных компаний, а также представители инвестиционных фондов.

Аналитики и инвесторы познакомились с руководством ММК (приветственную встречу с ними провел генеральный директор Павел Шиляев), увидели в действии новейшие прокатные комплексы и самую современную в России аглофабрику №5. Кроме того, гости ММК во всех подробностях узнали о стратегии развития комбината и важнейших инвестиционных проектах – в первую очередь о масштабном обновлении агло-коксо-доменного передела, которое позволит радикально снизить воздействие на окружающую среду. По словам представителей службы ММК по связям с инвесторами, визит на комбинат – отличная возможность для акционеров и аналитиков узнать больше о работе компании, а для ММК – продемонстрировать прозрачность своей работы. В результате это становится еще одним хорошим инструментом для улучшения взаимодействия между компанией и ее акционерами.