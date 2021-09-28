Московский завод разработал специальный подводный кабель

Столичная группа компаний «Москабельмет» разработала подводный гибридный кабель для энергосбережения нефтегазодобывающих платформ. Он одинаково подходит для эксплуатации как в пресной, так и в соленой воде. Может использоваться для переходов по дну рек и озер или для соединения и энергоснабжения объектов с суши или морских платформ на глубинах до 150–200 метров. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Кабельную отрасль в Москве представляют 11 предприятий. Это компании, которые системно модернизируются и наращивают объемы выпуска продукции. За первое полугодие 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства производителями кабелей и кабельной арматуры достиг 14,4 млрд рублей, что на 53,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. По итогам 2020 года их совокупная выручка составила 21,5 млрд рублей. ГК «Москабельмет» – крупнейший игрок отрасли, объединяющий сразу несколько заводов-лидеров», – рассказал руководитель ведомства.

Новый кабель представили на 15-ой Международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа. На выставке, прошедшей в рамках конференции, также продемонстрировали новейшее оборудование и технологии для бурения и разработки морских месторождений углеводородов, проекты освоения нефтегазовых месторождений, средства защиты и многое другое.

Кабель успешно работает не только в воде, но также может эксплуатироваться на суше и в воздухе. Кроме того, его конструкция предусматривает наличие модуля с оптическими волокнами, которые используют не только для передачи данных, но и в качестве чувствительного элемента, позволяющего контролировать состояние подводной кабельной линии.

«Эта система по контролю температуры позволяет определять состояние кабеля, возможность увеличения токовой нагрузки, обнаруживать размытие грунта обратной засыпки, оголение кабеля вследствие зацепления якорем или пропахивания донного грунта льдами, своевременно оповещать о развитии опасных явлений для предотвращения повреждения ответственной кабельной линии», – рассказал генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков.

Кабель московского производства позволяет решать ряд важнейших задач, в том числе в сегменте импортозамещения. Например, эта отечественная технология позволит отказаться от использования дорогого иностранного оборудования.