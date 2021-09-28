Москва продолжает получать признание международных рейтингов – заммэра Ефимов

Москва улучшила и сохранила высокие позиции в 17 международных рейтингах в 2021 году, а также заняла высокие места в четырех рейтингах, вышедших впервые. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время конференции «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность».

«Мы системно улучшаем свои позиции из года в год с точки зрения цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности. Рейтинги — это зеркало, отражение того, что сделано. При этом рейтинг всегда дает возможность посмотреть на соседей. Одной из ключевых задач, особенно в период пандемии, для нас сейчас является привлечение инвестиций в столицу. Мировая практика показывает, что международные рейтинги для инвесторов являются неким «индикатором качества», поэтому участие в них – стратегически важно и эффективно относительно привлекательности столицы. Из числа уже опубликованных в 2021 году международных рейтингов в 17 Москва улучшила и сохранила высокие позиции, а также заняла высокие места в четырех рейтингах, вышедших впервые. Во многом рост Москвы в них – системный результат городской политики поддержки инвестиций», – сообщил заместитель мэра.

Аналитический центр Москвы постоянно проводит мониторинг и анализ более 80 международных рейтингов городов. В 2021 году столица впервые заняла лидирующее первое место в категории «Общественные пространства» и третье по привлекательности для жителей среди 16 мегаполисов мира в рейтинге Cities of Choice BCG. В рейтинге Eden Strategy Institute Top-50 Smart City Government 2020/2021 Москва заняла 14 место. Кроме того, впервые лидирующая позиция Москвы среди европейских исторических мегаполисов была отмечена в области сохранения объектов культурного наследия, составленным PwC. Столица также была признана одной из самых сильных в мире по результативности, инфраструктурной оснащенности и уникальности цифровых сервисов в школах по результатам исследования BCG.

Улучшить высокие позиции и занять первое место по показателю эффективности работы городского транспорта Москве удалось в рейтинге McKinsey. Кроме того, столица стала пятой в Европе и 18 в мире по развитию экосистемы финансовых технологий в рейтинге Findexable. В сентябре 2021 года Москва переместилась на 50 место в рейтинге глобальных финансовых центров мира Z/Yen, а с 2014 года входит топ-25 рейтинга глобальных городов будущего и в этом году заняла второе место среди крупнейших мегаполисов мира по стратегии продвижения прямых иностранных инвестиций, уступив только Нью-Йорку.