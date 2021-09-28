На Украине назвали угрозу посерьезнее «Северного потока — 2»

Российский газопровод «Турецкий поток» представляет для украинской экономики большую угрозу, чем «Северный поток — 2», заявил в эфире телеканала «Украина 24» бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.

Он сказал, что Киев приобретает реверсный газ в Словакии, хотя у этой страны «нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа».

«Но мы покупаем там. «Турецкий поток» — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток — 2», — сказал Москаль.

Он отметил, что трубопровод «Турецкий поток» проходит через Турцию, Болгарию и Сербию через Венгрию.

«Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока — 2". Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал.

Накануне состоялось подписание долгосрочных контрактов на поставку газа между «Газпромом» и Венгрией. Документы будут действовать до конца 2036 года, а соглашение должно вступить в силу 1 октября. Контракты предусматривают возможность пересмотра через 10 лет.

Таким образом, поставки газа в Будапешт означают частичный отказ от транзита топлива через украинскую территорию.

В Киеве подчеркнули, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии, в этой связи Украина намерена обратиться в Еврокомиссию с требованием оценить соответствие нового соглашения между РФ и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Трубопровод «Турецкий поток», по которому российский газ поступает в Европу, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой нитке поставки газа осуществляются турецким потребителям, по второй - странам Южной и Юго-Восточной Европы.

