Названы самые популярные направления для поездок на ноябрьские праздники

Туроператоры перечислили пять самых востребованных направлений в России на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, сообщает АТОР. Эксперты уточняют, что лидирует в списке Краснодарский край, где наибольшим спросом пользуется отдых в отелях Сочи и Красной Поляны. В тройку лидеров вошли Крым и Кавминводы. Далее следуют Санкт-Петербург и Калининград. Помимо этого, специалисты отмечают рост интереса к поездкам на праздники на курорты Абхазии, в Казань, Алтайский край и Подмосковье.

Среди лидеров по бронированию для детских групп - поездки в Казань, Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград и на туры по Золотому кольцу.

При этом специалисты отмечают, что говорить о выходе на пиковые значения по бронированию пока рано, оживление спроса на путевки в дни школьных каникул ожидается во второй половине октября.

Сравнивая ход бронирований ноябрьских выходных в прошлом и нынешнем сезоне, компании отмечают на существенные отличия в потребительском поведении туристов.

В этом году спрос на внутренний туризм гораздо ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда начал действовать туристический кешбэк, а путешественники были более «изголодавшимися» по поездкам после карантинных ограничений. В этом году кешбэк на продажи повлиял меньше ожидаемого, отмечают эксперты, утверждая, что акция сработала слабо.

