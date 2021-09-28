Стоимость нефти Brent превысила $80 впервые с 2018 года

Мировые цены на нефть растут утром 28 сентября. Так стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила отметку в $80 впервые с осени 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Сырье растет на признаках того, что рост спроса на сырье в мире опережает предложение.

По состоянию на 7.16 московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросла на 0,85%, до $79,36 за баррель, ноябрьские котировки прибавили 0,83%, до $80,19 за баррель. Минутами стоимость на нефть достигала отметки $80,35, - впервые с 23 октября 2018 года. Ноябрьские контракты на нефть марки WTI также дорожают на 0,85%, до $76,09 за баррель.

Аналитики отмечают, что нефть дорожает на росте спроса на сырье на мировых рынках, в то время как предложение увеличивается более медленными темпами.

Аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар уверен, что спрос на нефть «может вырасти на 500 тысяч баррелей в день» из-за того, что подорожание газа вынуждает потребителей искать альтернативные источники энергоресурсов.

Эксперт считает, что это усилит недостаток предложения на рынках, особенно с учетом того, что ОПЕК+ только незначительно увеличивает добычу.

