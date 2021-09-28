NYT: Талибы запретили женщинам посещать университет

Новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат заявил, что женщины не будут допускаться к занятиям, сообщает New York Times. «Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не разрешат поступать в университеты или работать. Ислам прежде всего», – написал Гайрат в твиттере.

Некоторые сотрудницы университета, выступили против нового указа и идеи о том, что движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) имеет право запрещать женщинам учиться. «В этом святом месте не было ничего антиисламскогоx. Здесь обучаются президенты, учителя, инженеры и даже муллы, которые передаются обществу», – заявила изданию на условиях анонимности одна из его преподавателей.

Две недели назад талибы назначили ректором Кабульского университета, 34-летнего члена движения «Талибан» Мохаммада Ашрафа Гайрата, который назвал школы страны «центрами проституции».

24 сентября «Эксперт» сообщал, что США смягчили санкции в отношении движения «Талибан» и разрешили поставлять в Афганистан медикаменты и продукты питания, а также частично проводить транзакции. «Министерство финансов поддерживает отправку гуманитарной помощи народу Афганистана и другие виды деятельности, которые удовлетворят основные потребности людей», — заявил глава Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Андреа Гацки.

Минфин США выдал две лицензии. Первая позволяет американскому правительству, НПО и международным организациям проводить транзакции, которые необходимы для оказания гуманитарной помощи. Вторая лицензия позволяет проводить сделки, связанные с экспортом и реэкспортом продовольствия и медикаментов.

23 сентября «Эксперт» сообщал, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над открытием представительства в столице Афганистана, однако по соображениям безопасности он не можем рассказать деталей.

13 сентября «Эксперт» сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Страны-доноры завил, что на на конференции в Женеве по оказанию экономической поддержки Афганистану участники обязались выделить более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь в Афганистане.