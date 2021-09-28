«Оружие слабых»: выборы прошли, а шуточки остались

В последнее десятилетие оставшийся, казалось бы, далеко в советском прошлом политический анекдот переживает настоящий ренессанс, отмечают исследователи. Только теперь он бытует не в виде длинных устных историй, которые рассказывали друг другу на ухо при встрече или на кухне, а распространяется по сети.

Шутить о политике, религии и вообще о фундаментальных основах социального порядка человечество научилось уже давно. На исходе Средневековья городские низы фактически превратили смех в оружие против культурной гегемонии элит. В своей работе о Средневековой культуре русский философ Михаил Бахтин писал о том, как в городах формировалась смеховая (или карнавальная) культура, подвергавшая осмеянию практически всё — от церковных и гражданских церемониалов, до самого господа Бога. Различные карнавалы и связанные с ними смеховые действа занимали, по его словам, огромное место в жизни средневекового человека. Вся смеховая культура, отмечал Бахтин, была подчеркнуто негосударственной и внецерковной. «Они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь, к которым все средневековые люди были в большей или меньшей степени причастны», — писал философ.

Сегодня многие еще помнят популярные советские анекдоты про Сталина, Брежнева или членов политбюро. Интересно, что во времена позднего СССР распространяли их, зачастую, не диссиденты — противники советской системы в том ее виде, — а простые обыватели и даже те, кто искренне участвовал в партийной жизни и церемониалах советской власти, будь то комсомольские собрания или демонстрации трудящихся 7 ноября или 1 мая.

В современной России смеховая культура также охватывает все социальные группы, а не только низы. Молодежь, например, распространяет в сети миллионы картинок и шуток о статусных политиках, выборах или патриотической риторике официальных лиц. В свою очередь, на этот поток реагируют федеральные медиа: мемы и анекдоты о либеральной оппозиции или «западных партнерах» уже давно не в диковинку для новостных передач на телевидении, в печатных и сетевых СМИ. Например, в период выборов в Соединенных Штатах некоторые новостные каналы включали в свои выпуски целые блоки, состоящие только из трансляции сетевых мемов про бывшего и будущего президентов США.

Сегодня шутками обрастает любое событие

Сегодня политический фольклор, который прежде привычно передавался из уст в уста, переместился в интернет. По словам антропологов, время длинных анекдотов, которые рассказывают при встречах, миновало. А вот на своих страницах в социальных сетях люди активно распространяют картинки, видео и даже традиционные анекдоты — невзирая на периодически возникающие новости об уголовных делах «за репост». И в этом, в общем, нет ничего удивительного: усиление государственного давления часто дает обратный эффект, выражающийся в том, что символическое диссидентство в виде мемов и анекдотов только возрастает.

Участница исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора», научный сотрудник РАНХиГС Ирина Козлова обращает внимание на тот факт, что сегодня каждое значимое событие мгновенно обрастает шутками.

«В этом году еще в период предвыборной кампании появилось много разных шуток, - рассказывает Козлова. - Например, когда в Петербурге у кандидата Бориса Вишневского в бюллетене появилось два тезки, в сети сразу возникло огромное количество мемов и анекдотов, например: “В субботу перекрыли Невский: толпой прошел Борис Вишневский”. Или картинки, где на месте фото двух Вишневских были лица Петрова и Боширова».

По словам антропологов, всплески политического юмора приходятся, в основном, на периоды роста политической же активности. Как говорит Козлова, фольклор — это мгновенная реакция на ситуацию. Чаще всего шутки отражают отношение к каким-то недавним событиям, возникают, что говорится, по горячим следам.

«Появилась новость — и буквально через несколько часов появляются шутки о ней», — рассказывает антрополог.

Например, в период протестов 2019 года в Москве пользователи социальных сетей распространяли целые циклы частушек про сотрудников Росгвардии, якобы ушибленных бумажными стаканчиками. А вот шутки о выборах в период между электоральными циклами практически отсутствовали. Зато сегодня в интернете активно репостят анекдот об электронном голосовании: «ЦИК перенес объявление результатов электронного голосования до внесения Думой РФ поправок в законы арифметики».

При этом, как отмечают исследователи, из года в год шутки могут повторяться. В качестве примера Ирина Козлова приводит популярную картинку, переделанную из советского плаката, на которой президенту подают избирательный бюллетень, а рядом подпись: «Нет! Сиди дома, мы сами заполним». Во время московских выборов в 2019 году эта же картинка распространялась с портретом мэра столицы. И далее можно отследить, как изображение меняется от выборов к выборам и даже от региона к региону — неизменной остается только подпись.

«Стоит заметить, что шутки от разных групп людей различаются, — рассказывает Козлова. — Мем с бюллетенем явно делали те, кто за увеличение явки, а у тех, кто считал, что лучше низкая явка или бойкот, были другие шутки».

По словам антрополога, активное распространение политических мемов и анекдотов — это, так называемое, «оружие слабых».

«Когда люди не могут чем-то открыто возмущаться, они шутят на эту тему. Да, они не могут повлиять на политическую ситуацию, но могут хотя бы пошутить над ней и таким образом выразить свое отношение. Кто-то пойдет на митинг, скажет речь с трибуны, а кто-то решит, что говорить с трибун и на митингах бесполезно, что лучше нарисовать картинку. Фольклор, главным образом, работает, как скрытое сопротивление», — подводит итог Козлова. Однако, ирония и смех над «важными вещами» не вытесняют серьезную риторику окончательно. Например, как отметили антропологи, не все события одинаково активно обрастают шутками. В частности, история с итогами электронного голосования пока, по словам Ирины Козловой, вызвала больше серьезной критики, нежели шуток.