Платина спасовала перед дефицитом чипов

Поднявшиеся в феврале 2021 года к отметке 1348,20 доллара — максимума с сентября 2014 года — цены на платину упали к новым минимумам текущего года — 892,6 доллара. В последние годы платина была аутсайдером среди драгметаллов, отставая от золота, серебра и палладия. В течение последних месяцев эти стойкие к воздействию высоких температур металлы «плавились» у инвесторов на глазах. Сейчас фьючерсы на платину делают попытки вернуться в район 1 тыс. долларов, но в ближайшее время, полагают эксперты, цены на драгметалл будут находиться под давлением.

Платина и палладий, как и нефть, торгуются на NYMEX. Соседство с энергоносителями объясняется ключевой ролью, которую металлы платиновой группы играют в нефтеперерабатывающем бизнесе, а также их применением в катализаторах автомобилей. Благодаря своей плотности и высокой температуре плавления платиноиды широко применяются в промышленности. Львиная доля их производства приходится на Южную Африку и Россию.

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Металлы платиновой группы пострадали от фундаментальной проблемы — дефицита полупроводников, который неожиданно обернулся резким сокращением спроса на платиноиды, отмечает Investing.com. Дело в том, что автопроизводители в разгар пандемии стали отменять заказы на чипы, ожидая снижения спроса на новые автомобили. Однако они просчитались, причем дважды: во-первых, спрос на автомобили увеличился, а во-вторых, узкие места в цепочках поставок и проблемы у производителей полупроводников обернулись острой нехваткой чипов.

Бросившиеся заказывать чипы автопроизводители вдруг поняли, что оказались в самом конце очереди в условиях дефицита поставок. В итоге, например, General Motors в начале сентября приостановила выпуск автомобилей на большинстве своих заводов в Северной Америке. Недавно компания сообщила, что производство будет возобновлено не раньше середины октября. С аналогичными проблемами из-за нехватки чипов столкнулись и другие автопроизводители.

Кроме того, металлы платиновой группы являются ключевым компонентом каталитических конвертеров, предназначенных для снижения токсичности автомобильных выхлопных газов. Цены на платиноиды ранее росли и обновляли максимумы на фоне повышенного внимания к проблеме изменения климата (палладий используется в конвертерах автомобилей с бензиновым двигателем). Приостановка автопроизводства привела к нехватке новых и подержанных автомобилей, а еще — к увеличению неиспользованных запасов платиноидов, что и вызвало обвал цен в последние недели и месяцы. И хотя цены сейчас пытаются отскочить от минимумов, общая картина остается весьма плачевной. Остается ждать стабилизации цен — платина и палладий могут тогда оказаться в числе фаворитов среди металлов, поскольку уровни, до которых они упали, предлагают привлекательную доходность.

Склонность к падению пока сохраняется

Цены на платину 20 сентября снижались до 903,6 доллара за унцию, что стало минимумом с ноября 2020 года, напоминает аналитик товарных рынков отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Однако после достижения столь низкого уровня, рынок быстро вырос до 995 долларов за унцию, пытаясь вновь пройти вверх психологически сильный уровень 1000 долларов и возобновить растущий тренд.

Пока это не удалось, и рынок платины рискует сохранить падающие тенденции, полагает Лукичева. Причинами колебаний стали спекулятивные операции на фоне развития кризиса недвижимости в Китае. Дело в том, что негативные тенденции в китайской экономике не только окажут влияние на импорт платины в страну, но и в целом создадут риски по всей мировой экономике, затормозят экономический рост и приведут к снижению фондовых рынков.

Дополнительное негативное влияние оказывало ожидание вероятно скорого начала сокращения программ стимулирования ФРС США и падение промышленного спроса на металл в автомобильной промышленности из-за дефицита чипов. Падение спроса на платиноиды в результате сокращения производства автомобилей может составить, по оценкам некоторых аналитиков, до 500 тыс. унций.

По данным агентства WPIC, фундаментально рынок платины в 2021 году сохранит слегка избыточное состояние, поскольку предложение восстановится после локдаунов 2020 года, говорит Лукичева. Однако более длительная перспектива для платины остается позитивной: спрос будет постепенно расти в связи с ростом потребления в «зеленой» энергетике, транспорте (замена палладия платиной) и т.п. По словам эксперта, возобновление растущего тренда и закрепление цен выше 1000 долларов за унцию может произойти уже в течение ближайшего года.

Чипы уронили автопром, автопром — платину

На протяжении последних пяти лет платина пользовалась стабильным спросом на рынке, отмечает, в свою очередь, шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Периодически её биржевая стоимость то ненадолго поднималась в цене выше 1000 долларов за унцию, то вновь возвращалась в более привычный коридор, большую часть времени ограниченный диапазоном от 780 до 950 долларов. Правда, после вирусного обвала всех сырьевых активов в марте 2020 года цены на платину ненадолго опустились до явно намного заниженной отметки 562 доллара за унцию, тут же отскочили назад.

Эта ценовая раскачка в сочетании с ажиотажным спросом на другой важнейший промышленный металл платиновой группы — палладий, — который в период с 2018 по 2020 год буквально взлетел в цене втрое (из района 900 долларов до пика в 2789 за унцию), привела в конце концов к уравновешивающему и не менее впечатляющему скачку цены и на платину. К

февралю текущего года она достигала уже почти 1350 долларов — на фоне технически рациональной идеи постепенной замены ставшего безмерно дорогим палладия на платину при производстве каталитических нейтрализаторов для бензиновых автомобилей. Однако, отмечает Пушкарев, реализация этой затеи оказалась значительно сложнее, чем предполагали представители автомобильных компаний, и будет заметно растянута во времени, не говоря уже об очевидных дополнительных расходах на переходном этапе.

Вот почему биржевая стоимость платины, быстро пройдя через пиковые значения, сначала отскочила от них вниз, буквально за три недели упав в ходе коррекции более чем на 18%, в район 1100 долларов, а потом держалась до мая значительно ниже пиков — в коридоре от 1150 до 1280 долларов за унцию. Следом злую шутку с платиной и палладием сыграла острая нехватка чипов, повлекшая за собой, начиная с середины лета, быстрое и почти одновременное обрушение цен на оба металла.

В самый разгар пандемии автопроизводители опрометчиво отменяли заказы на чипы или снижали их объемы, напоминает вслед коллегам, Пушкарев. Заводы Ford, например, объявили о временном сокращении выпуска пикапов к августу на 33% именно по причине нехватки микросхем, хотя компания могла бы продавать сейчас даже больше машин, чем до пандемии — если отталкиваться в оценках от количества заказов. В Азии производство пострадало меньше, но и японская Toyota сообщила, что сокращает планы по сборке на целых 40% (и в Северной Америке, и у себя в Японии), правда, сроком пока всего на два месяца. Но так или иначе, за сентябрь концерном уже выпущено на 360 тысяч авто меньше, и пока неизвестно, какими будут цифры сокращения в октябре.

Естественно, что в связи с вынужденным спадом производства автомобилей резко снизились закупки и металлов платиновой группы для изготовления катализаторов, соглашается Пушкарёв. В сочетании с предшествовавшим изрядным перегревом рынка по ценам, это как раз и привело к мощному откату по палладию — в том числе и на фоне опасений слишком раннего сворачивания стимулирующей производства и спрос денежно-кредитной политики ФРС США.

Федрезерв мягко толкает цены вверх

Последние опасения, впрочем, не оправдались: на недавнем заседании 22 сентября американский регулятор занял позицию, пожалуй, максимально голубиную из всех, возможных в условиях быстро разгоняющейся инфляции, полагает Пушкарев. ФРС так и не начала пока снижать обороты долларового печатного станка, и инвесторы во все активы, включая платину, хотя бы в этом плане выдохнули с облегчением. Как результат, уже 22-23 сентября цена на платину вновь успела всплыть от годового минимума выше 1000 долларов за унцию, но пока не смогла удержаться на этих уровнях устойчиво, и в начале новой торговой недели находится чуть ниже.

Сегодня, во вторник 28 сентября, торги по платине в азиатские часы шли в узком коридоре от 971 до 983 долларов, отмечает аналитик. По его словам, настроения не только на ближайшую неделю, но, возможно, и на большую часть октября останутся смешанными — во всяком случае до момента очевидного возобновления работы автомобильных производств. Все понимают временный и даже несколько абсурдный характер колебаний цен и на палладий, и на платину, считая их теперь уже дешёвыми — пусть по меркам нескольких последних лет платина всего лишь коснулась не нижней, а верхней планки былого ценового коридора. И часть рынка, связанная напрямую с физическими заказами для производства, уже, скорее всего, готова в любой удобный момент возобновить закупки, чтобы потом не покупать дороже, полагает Пушкарев.

Но и реальные заказчики, и толпа биржевых спекулянтов продолжают опасаться нового провала цен на обычной инерции движения, пока процесс нормализации работы автомобильных производства затягивается, добавляет эксперт. Так что и окончательное «дно» стоимости платины на эту осень, и точный момент, когда цены на металлы платиновой группы вновь взметнутся вверх, сейчас вряд ли кто-то с уверенностью назовет. Ясно лишь, что следить имеет смысл одновременно и за графиками цен, ожидая технических подтверждений, и за новостями от автоконцернов, заключает Пушкарев.