Полиция заблокировала приемную вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова с юристом от КПРФ

Полиция пришла в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Также там находится юрист от КПРФ с судебными исками о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря фракции КПРФ в Мосгордуме, члена предвыборного штаба МГК КПРФ Никиту Попова.

Попов рассказал журналистам, что полиция заблокировала приемную Мельникова, где сейчас находится юрист фракции КПРФ с исками по незаконности ДЭГ в Москве. Он также указал на то, что сделано это было перед подачей исков партии в суд.

По словам Попова, целью визита полиции является проверка, но причину ее проведения он не уточнил. Официальных комментариев от правоохранительных органов также пока нет.

Накануне 27 сентября Попов сообщил «Интерфаксу», что подача исков в Пресненский районный суд от 14 представителей КПРФ должна состояться в 10:00 28 сентября. Замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов уточнил представителям агентства, что иски подаются к избирательной комиссии электронного голосования.

Напомним, что 24 сентября были подведены итоги выборов в Госдуму. Партия «Единая Россия» получила 324 мандата, конституционное большинство, а партия КПРФ — 57 мандатов. После подведения итогов председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что механизм отложенного голосования в ДЭГ больше применяться не будет. В этом году в Москве использовалась своя электронная система с опцией отложенного решения, которая позволяла избирателю в течение 24 часов каждые три часа менять свое решение в электронном бюллетене. Памфилова заявила, что в будущем выборы будут проводиться на единой для всей страны платформе.