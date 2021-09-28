Посольство РФ потребовало убрать с улиц Испании провокационные баннеры

Российское посольство в Мадриде заявило о недопустимости акции некоммерческой организации Nueva Vida, которую та провела в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции, сообщает ТАСС. Диппредставительство РФ на странице Facebook выразило требование устранить «провокационные баннеры» с улиц города.

«Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек», - цитирует агентство комментарий российских дипломатов.

Сотрудники российского посольства заявили также, что они намерены обратиться «в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей» для того, чтобы указать им на недопустимость «использования в работе столь неуместных методов». В дипмиссии потребовали принять незамедлительные меры по устранению «плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок». Также в посольстве пообещали сообщить о результатах проделанной работы.

