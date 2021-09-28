«Закрытие» американского правительства может произойти уже на этой неделе

Послезавтра, в последний день сентября, в Америке заканчивается очередной финансовый год. Этот день может оказаться и последним днем работы федерального правительства. Уже в пятницу, 1 октября, работники многих министерств и правительственных учреждений Америки могут не выйти на работу. Дело в том, что в первый день октября им перестанут платить зарплату, потому что 30 сентября заканчиваются деньги, выделенные на содержание правительства. Для того, чтобы вновь, как все последние годы, продлить срок работы федеральных министерств и ведомств, законодателям необходимо в очередной раз увеличить потолок госдолга.

Однако выполнить эту в общем-то техническую процедуру не удалось. Республиканцы, которые сейчас крайне редко соглашаются с демократами, заблокировали в высшем законодательном органе Америки повышение потолка госдолга и тем самым поставили правительство на грань шатдауна (закрытия) несмотря на то, что это может спровоцировать экономический кризис.

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Потолок госдолга ограничивает деятельность Министерства финансов США. После того, как госдолг достигает установленного предела (в последний раз его повышали в августе 2019 г., когда он достиг 22 трлн долларов, до конца июля 2021 г.), Минфин, например, не может выпускать новые гособлигации для финансирования работы федерального правительства.

В отличие от последних лет сейчас ситуацию с потолком госдолга осложняет еще и то обстоятельство, что на этой же неделе Конгрессу необходимо решить еще и судьбу закона о триллионной инфраструктурной программе Джо Байдена, по которой, как нетрудно догадаться, единства среди законодателей от Республиканской и Демократической партий тоже нет.

За столетие существования потолка госдолга выработалась процедура его повышения или продления. Для того, чтобы правительство продолжало работать в штатном режиме, законодателям необходимо принять так называемую «продлевающую резолюцию», которая позволит финансировать правительство на временной основе до 3 декабря 2022 года, чтобы принять окончательное решение о повышении порога госдолга после выборов в Конгресс. Конгрессмены в Палате представителей сумели договориться о продлевающей резолюции, а вот в Сенате республиканцы взбунтовались и заблокировали начало дебатов по законопроекту. Для того, чтобы начать обсуждение законопроекта, необходимо согласие 60 сенаторов. Между тем, «за» проголосовали лишь 48 человек, а 50 высказались «против».

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Конечно, речь о полном прекращении работы всего правительства США не идет, но работу временно прекратят многие правительственные ведомства и учреждения, деятельность которых не считается жизненно необходимой для нормального функционирования государства. Государство продолжит функционировать пусть и не в полном формате, а вот простым американцам придется несладко, потому что временное закрытие «управлений и ведомств не первой необходимости» коснется в первую очередь их. Им придется на какое-то время забыть о множестве услуг, находящихся в юрисдикции федеральных организаций, начиная от одобрения закладных на дома и заканчивая, скажем, посещением национальных парков, которые на время шатдауна тоже закроются.

Кстати, министр финансов США Джанет Йеллен в сентябре уже предупреждала законодателей, что ее ведомство не сможет оплачивать счета в этом году раньше, чем планировалось. 30 сентября не первый дедлайн. 30 июля, напомним, Конгресс не смог поднять потолок госдолга, что необходимо для нормальной работы федерального правительства. Минфин пошел на «чрезвычайные» меры, но, по словам Йеллен из-за финансовой неопределенности, вызванной коронавирусной пандемией, эта возможность иссякнет уже в октябре.

Потолок госдолга существует в Соединенных Штатах с 1917 года. За сто с небольшим лет американские законодатели 57 раз прибегали к процедуре повышения потолка госдолга, чтобы предотвратить шатдаун правительства. Несмотря на всю важность этого мероприятия для первой экономики планеты сама процедура в Америке давно превратилась в торг между политиками от Республиканской и Демократической партий.

Первое закрытие федерального правительства, связанное с потолком госдолга, произошло в 1995 году, когда спикер Палаты представителей Ньют Гингрич потребовал от президента Клинтона подписать предложенный республиканцами сбалансированный бюджет. Тогда правительство не работало три недели, 21 день.

Это был первый, но не последний шатдаун. В 2013 году, например, при президенте Обаме республиканцы отказались повышать потолок госдолга и «закрыли» правительство на 16 дней.

Последний (на данный момент) шатдаун оказался самым долгим. В результате отказа повышать потолок госдолга на этот раз демократов, не хотевших финансировать строительство стены на границе с Мексикой, федеральное правительство не работало больше месяца (35 дней)! В отпуск без содержания были отправлены приблизительно 800 тысяч правительственных служащих.

Несмотря на временное прекращение работы многих министерств и ведомств во время шатдаунов федеральное правительство ни разу не объявляло дефолт по своим долгам.