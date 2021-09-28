В России появятся современные нормы промышленного строительства

Правительство утвердило «дорожную карту» трансформации делового климата в сфере промышленного строительства. Пресс-служба правительства сообщила, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего в «дорожную карту», в создании которой участвовали представители бизнеса, вошло 37 мероприятий. По каждому из них готовятся нормативные акты. Большая их часть, согласно данным пресс-службы, должна быть принята в 2022 году.

Так, в «дорожную карту» вошли мероприятия по всему циклу строительства – от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию. Планируется усовершенствовать процедуры подготовки проектной документации и проведения экспертизы, упростить получение разрешений на строительство, облегчить обязательные требования, а также внедрить технологии дистанционного управления и контроля.

Пресс-служба также отмечает, что планируется унифицировать форму договора о подключении к инженерным сетям. Введение института типовых проектных решений позволит уменьшить сроки и затраты на проектирование. Также будет создан механизм обоснования технических решений, в основе которого будут современные еврокоды и зеленые стандарты.

Кроме того, в рамках «дорожной карты» планируется подготовить законы для ведения аэромониторинга и технологий дополненной реальности при строительстве. Это должно позитивно повлиять на производительность труда в отрасли.

Трансформация делового климата, в рамках которой разработана «карта», представляет собой механизм быстрого реагирования власти на запросы предпринимателей и помогает устранять избыточные, устаревшие и противоречащие друг другу требования в нормативных правовых актах. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.