Правительство вложит более 2 млрд рублей в строительство арктической платформы «Северный полюс»

Правительство выделит Росгидромету более 2,1 млрд рублей на строительство арктической платформы «Северный полюс». Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. Уточняется, что документ будет опубликован на сайте позднее.

Средства поступят в 2021–2022 годах и будут направлены на завершение работ. В сообщении пресс-службы отмечается, что федеральное финансирование также поможет провести швартовные и заводские ходовые испытания.

«Северный полюс» будет самодвижущейся платформой, способной находиться не только на льду, но и на воде. Это позволит российским полярникам снова выходить в длительные дрейфующие экспедиции, которые не проводятся с начала 2000-х годов из-за изменений климата и уменьшения толщины льда в Арктике. Исследователи смогут обрабатывать информацию на месте и передавать результаты на континент.

На платформе, общая длина которой составит более 83 м, можно будет разместить больше оборудования и людей, чем на традиционных дрейфующих станциях. Это позволит проводить научные исследования, которые необходимы для понимания глобальных процессов изменения климата, а также реализовывать планы развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути. Всего на платформе будет размещено 15 научных лабораторий. Также на одной из палуб будет оборудована взлетно-посадочная площадка для вертолетов Ми-8 и Ми-38.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), «Северный полюс» также сможет без привлечения ледоколов прибывать на место проведения работ, дрейфовать до двух лет и возвращаться обратно в порт.

Ранее в июле 2021 года правительство выделяло на строительство платформы более 1 млрд рублей из резервного фонда. Пресс-служба уточняет, что эти средства также учтены в новом распоряжении.