Премьера спекталя "Shoot/Get Treasure/Repeat" в Музее Москвы

Совместный проект театра «Практика» и Мастерской Брусникина по экспериментальной антивоенной пьесе современного британского драматурга Марка Равенхилла.

Это первый спектакль, который «Практика» выпускает в обновлённом зале-трансформере 2 корпуса Провиантских складов Музея Москвы. Пространство сознательно открывается премьерами молодой режиссуры.

Shoot / Get treasure / Repeat — вторая работа в «Практике» режиссёра Алексея Мартынова, артиста Мастерской и ученика Дмитрия Брусникина. Из всего цикла он выбрал шесть микропьес и превратил их в современный эпос о войне, любви, свободе, страхе и сострадании.

Спектакль стремится к синтезу жанров: за разработку визуального оформления отвечает один из самых заметных представителей современной арт-сцены Валерий Чтак, а вокально-акустическую партитуру создаст композитор и саунд-дизайнер Дима Аникин.

В проекте заняты 16 артистов Мастерской Брусникина.

Цикл пьес Марка Равенхилла Shoot / Get treasure / Repeat исследует вопросы хрупкости гуманистических ценностей перед лицом силы и оружия. Короткие пьесы, объединённые общей идеей и стилистическим решением, были написаны в 2007 году для Международного Эдинбургского фестиваля. Почти сразу их поставили на главных сценах Великобритании, в том числе и в Национальном театре Лондона.

Марк Равенхилл по праву считается одним из лидеров «новой волны» британской драматургии. Его пьесы «Shopping and Fucking», «Откровенные полароидные снимки» и «Продукт» стали мировыми хитами и превратились в манифесты нулевых. Пьесу-бестселлер «Откровенные полароидные снимки» в 2007 году впервые в России поставил Кирилл Серебренников.

Спектакль создан при поддержке бренда FILA, архитектурного бюро Wowhaus и Департамента культуры г. Москвы (проект «Открытая сцена»).

Премьера пройдёт в рамках фестиваля «Территория».

Текст Марк Равенхилл

Режиссёр Алексей Мартынов

Художник Валерий Чтак

Композитор Дима Аникин

Художник по свету Егор Чечкин

Продюсер Мария Синицына

Хореограф Константин Челкаев

Технический директор Кирилл Астахов

Актёры Анастасия Великородная, Дарья Ворохобко, Даниил Газизуллин, Родион Долгирев, Марина Калецкая, Сергей Карабань, Анжелика Катышева, Алиса Кретова, Алексей Любимов, Гладстон Махиб, Юрий Межевич, Ясмина Омерович, Тасо Плетнер, Дмитрий Северин, Пётр Скворцов, Кристина Якимушкина

Название цикла бессмысленно переводить. «Shoot / Get Treasure / Repeat» — это не просто слова («Стреляй / Забирай приз / Повторяй»), это геймерские термины, слоганы компьютерного игрока, отражение в массовой культуре основ европейского сознания с его культом героев, завоеваний, подвига. Каждую пьесу Равенхилл называет именем хрестоматийного классического произведения: «Война и мир», «Преступление и наказание», «Мать», «Смерть богов», «Потерянный рай».

Павел Руднев, «Театр»

Война — это навязывание оппоненту своей воли. Нас интересует не какая-то конкретная война, а война как модель взаимоотношений между людьми, модель существования мира. Когда один человек считает себя вправе жестоко вторгаться в личное пространство другого. Когда одна сторона пытается насильно внушить оппоненту свое мнение. Война — это про отсутствие умения жить вместе. Война — это отсутствие коммуникации или же её видимость?

Алексей Мартынов, режиссёр

Пьесы Равенхилла — это попытка описать бытие в условиях войны. Когда я начинал писать ораторию для спектакля, я думал о том, как выразить те эмоции и чувства, которые невозможно объяснить обычным языком. Можно ли передать непередаваемый ужас? Это навело на мысли о «зауми» Алексея Кручёных. «Косноязычие» как способ выразить невыразимое — вещи, не поддающиеся описанию и не укладывающиеся в обычные наименования.

Дима Аникин, композитор

18+

Продолжительность: 2 часа без антракта