Прогноз погоды: Россию накроют снежные бури

В самое ближайшее время сразу несколько российских регионов накроют снежные бури. Так, по прогнозу синоптиков центра погоды «Фобос», метели ожидаются в Челябинской области, Красноярском крае и Прибайкалье.

При этом в Предуралье климатическую обстановку уже сейчас можно назвать ноябрьской, так как здесь в некоторых областях выпал почти уже зимний снег. Кроме того, в отдельных районах прогнозируется шквалистый северный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

А, например, в Магнитогорске могут образоваться даже первые сугробы, высота которых местами будет составлять 12-13 см. Такая погода будет сохраняться Предуралье минимум до четверга, 30 сентября. Начиная же с пятницы, погода начнёт меняться, к выходным же климатическая ситуация вернется к показателям, которые будут соответствовать норме для начала второго календарного месяца осени.

По-зимнему холодно будет в ближайшие двое суток в центре России. Так, даже в Воронежской области, где в это время года климатическая обстановка обычно ближе к августовской, на этот раз погода удивит всех морозами.

Из-за понижения температурного фона региональное Управление МЧС РФ уже объявило здесь штормовое предупреждение. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение.

Отмечается, что ночью и утром 29 и 30 сентября в области ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов. Спасатели предупреждают, что низкие показатели температуры могут привести к веерным отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Кроме того, есть опасность возникновение пожаров. Также возможны случаи переохлаждения среди местного населения.

Предупредили синоптики о предстоящих заморозках и жителей столичного региона. По прогнозу Гидрометцентра, ночью и утром 29 и 30 сентября в Московской области столбики термометров опустятся до минус 3.

В этой связи спасатели призывают автомобилистов быть осторожными на дороге, соблюдать дистанцию, следить за скоростью движения и строго выполнять ПДД. Из-за ожидаемых заморозков региональное Управление МЧС объявило в Подмосковье с вечера среды, 29 сентября и до утра 30 сентября «оранжевый» уровень погодной опасности.

В Москве будет чуть теплее, но также значительно ниже климатической нормы. По прогнозу ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца, в среду в столице ожидается около нуля градусов. А наиболее вероятны заморозки на окраинах столицы.

