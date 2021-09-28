Против Навального возбудили новое уголовное дело

Против оппозиционного политика Алексея Навального и нескольких его соратников Следственным комитетом России (СКР) возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 282.1) о создании, руководстве и участии в экстремистском сообществе. Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) *, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, которое ссылается на СКР, фигурантами дела являются сам Навальный, а также экс-координатор сети региональных штабов Леонид Волков, экс-директор ФБК Иван Жданов, экс-юрист ФБК Любовь Соболь, экс-расследователь ФБК Георгий Албуров, экс-сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, адвокат Вячеслав Гимади, оператор Павел Зеленский, а также уфимский активист Рустем Мулюков.

Согласно версии следствия, Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности РФ». Тогда же к нему присоединились Волков и Жданов.

Кроме того, в СКР подчеркнули, что для финансирования экстремистского сообщества были созданы восемь некоммерческих организаций, а в целях «пропаганды преступной деятельности в Сети Интернет» — сайты ФБК, штабов Навального **, ютьюб-канал и аккаунты в соцсетях.

Предварительно установлено, то деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов власти, дестабилизацию обстановки в российских регионах, формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти и «организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».

С этой целью в период с 2014 по 2021 гг. руководители и участники этого сообщества систематически проводили на территории России несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинялся вред общественному порядку и общественной безопасности. Конкретно действия в направлении насильственной смены власти инкриминируются Рустему Мулюкову («в городе Уфе 12 июня 2017 года выступил перед гражданами с призывами к совершению насильственного изменения основ конституционного строя путем проведения революции на территории РФ (ч. 1 ст. 280 УК РФ))» и Павлу Зеленскому («участник "федерального" "Штаба Навального" в городе Москве в октябре 2020 года разместил в сети Интернет публикации, в которых побуждал к борьбе против существующей государственной власти с использованием насильственных действий (ч. 1 ст. 280 УК РФ))».

* НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) признана иностранным агентом (2019) и экстремистской организацией (решение Московского городского суда от 9 июля 2021), её деятельность на территории России запрещена

** Общественное движение «Штабы Навального» признано экстремистским решением Московского городского суда от 9 июля 2021

