Путин поручил выделить средства на расселение аварийного жилья

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам, в ходе которого поручил внести в бюджет средства на замену аварийного жилья.

«Отдельная важная задача – это создание современной, комфортной среды для жизни граждан. И здесь в части развития городов и посёлков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета», – сказал Путин на совещании.