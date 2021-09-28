Пятый год подряд Lexus становится главным автомобильным партнёром Венецианского международного кинофестиваля

35 автомобилей бренда сопровождали мировых знаменитостей в течение всего фестиваля. Вместе с совершенно новым кроссовером Lexus NX «звёздами» ковровой дорожки стали бизнес-седан Lexus ES, премиальный кроссовер Lexus RX, городской исследователь Lexus UX, роскошное купе Lexus LC и первый полностью электрический автомобиль бренда Lexus UX 300e.

Автомобили Lexus имели честь доставить на торжественную церемонию закрытия фестиваля Пенелопу Крус, Дженнифер Лопес, Бена Аффлека, Мэтта Деймона и других важных персон из мира кинематографа.

Кристен Стюарт

Совершенно новый кроссовер Lexus NX

Венецианский кинофестиваль стал отличной площадкой для того, чтобы ярко и кинематографично представить преимущества совершенно нового кроссовера Lexus NX. Модель отличается передовыми технологиями, обеспечивающими высочайший уровень производительности и эффективности, а также впечатляющим внешним видом и роскошным интерьером. Lexus NX стал первой моделью бренда с новой концепцией водительского места под названием Tazuna (переводится с японского как «поводья»), где интуитивно понятный интерфейс требует для управления минимум движений глаз, головы и рук.

Также совершенно новый Lexus NX оснащён мультимедийной системой нового поколения и последними технологиями Lexus для повышения безопасности и комфорта. Дебют модели на 78-м Венецианском кинофестивале открывает новую эру бренда, продолжая историю успеха инновационного кроссовера, продажи которого в Европе превысили 175 000 экземпляров.

Эмоции и мастерство: что объединяет Lexus и мировые блокбастеры

Тим Рот и Никки Батлер

Согласно принципу человекоцентричности в рамках фестиваля Lexus принял участие в презентации краудфандинговой инициативы по поддержке работников киноиндустрии Poltrone Rosse. Автором концепции выступил амбассадор бренда, актёр, режиссёр и сценарист Эдоардо Лео.

Долгосрочное партнёрство между знаковым событием в мире кинематографа и премиальным брендом основано на общем желании создавать незабываемые эмоциональные впечатления с помощью внимания к деталям, постоянного совершенствования уровня мастерства и применения инноваций.