Рособрнадзор рассказал о снижении количества контрольных в школах

Рособрнадзор уже провел работу по сокращению числа контрольных и проверочных работ в школах, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — заявили в Рособрнадзоре.

Накануне российский президент Владимир Путин дал поручение Рособрнадзору и Минпросвещения сократить количество контрольных и проверочных работ в школах с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования». Также Путин призвал перевести онлайн-образование в России на внутригосударственные ресурсы, убрать термин «образовательная услуга» и освещать конкурс «Учитель года» как телешоу.

Также ведомствам в срок до 1 декабря предстоит проанализировать нагрузку школьников с учетом времени, проведенного в школе и потраченного на домашние задания.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что по результатам исследований, количество контрольных, проверочных и других диагностических и самостоятельных работ в школах в среднем составляют 14-18,6% от общего числа запланированных уроков.

