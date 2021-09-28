Российская компания «ФосАгро» третий год подряд обновляет статус компании-лидера Глобального договора ООН

Организация Объединенных Наций в среду, 22 сентября, подтвердила российскому производителю удобрений «ФосАгро» статус мирового лидера в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Таким образом, отечественный гигант, который известен среди аграриев по всему миру своими экологически чистыми удобрениями и занимает первое место в мире по производству высокосортного фосфатного сырья, уже третий год подряд удерживает статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса.

«Для нас очень важен статус одной из наиболее вовлечённых в Глобальный договор компаний в мире. Его подтверждение со стороны ООН служит признанием нашей приверженности принципам Договора в области охраны окружающей среды, прав человека, трудовых отношений и борьбы с коррупцией», - сказал генеральный директор Группы «ФосАгро» Андрей Гурьев. Его слова приводит пресс-служба компании.

Он напомнил, что в этом году компания отмечает свой 20-летний юбилей, и что в течении всей своей истории компания считает устойчивое развитие своим приоритетным направлением. В 2019 году совет директоров ФосАгро утвердил долгосрочную «Стратегию-2025», где особое внимание уделено вопросам приверженности целям устойчивого развития ООН и внедрению лучших практик в области устойчивого развития.

«Мы стремимся к дальнейшему прогрессу в этой области и осознаём свою ответственность за обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты, поставляя в 102 страны мира на всех обитаемых континентах экоэффективные минеральные удобрения, не содержащие опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов», - сказал Гурьев.

В свою очередь, генеральный и исполнительный директор Глобального Договора ООН Санда Оджиамбо отметила: «Миру требуются компании разных масштабов - как те, что признаны сегодня в статусе LEAD - которые постоянно совершенствуют свои показатели в области устойчивого развития и принимают меры для создания лучшего мира».

Статус мирового лидера ГД на данный момент есть только у 37 компаний. Всего к Глобальному договору c момента его запуска в 2000 году присоединилось 13 тысяч компаний и организаций по всему миру.

Чтобы стать лидером Глобального договора, компании должны, в том числе, примкнуть к двум так называемым «Платформам Действий». ФосАгро состоит в «коалиции за устойчивость водных ресурсов (Water Resilience Coalition) и в платформе «Климатические амбиции (Climate Ambition)». Коалиция за устойчивость водных ресурсов нацелена на снижение нагрузки на мировые пресноводные запасы к 2050 году. По сути это ведущая платформа по управлению пресноводными ресурсами для глобального бизнеса. Цель платформы «Климатические амбиции» - ускорить принятие мер по борьбе с изменением климата для достижения положений Парижского соглашения, в том числе, по сокращению выбросов парниковых газов.

Такие платформы выбраны не случайно, ведь вопросам снижения воздействия на окружающую среду уделено особое внимание в «Стратегии-2025», и, как утверждает компания, находятся в постоянном фокусе руководства. «ФосАгро» стала первой компанией в отрасли, чьи химические производства были переведены на бессточную водооборотную систему. Что касается изменения климата, то здесь ФосАгро не только ставит цель снизить валовые выбросы парниковых газов на 14% до 2028 года. Помимо сокращения собственных выбросов, компания совместно с РАН и администрацией Вологодской области активно занимается проектом углеродной нейтральности и созданием карбонового полигона в Вологодской области. В планы входит достижение углеродной нейтральности области и производимых минеральных удобрений, а впоследствии масштабирование опыта на другие регионы.

ФосАгро также остаётся единственной российской компанией, которая финансирует на внебюджетной основе инициативы в области Зеленой Химии, продовольственной безопасности и устойчивого развития ЮНЕСКО и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).

«Компания ФосАгро, имея статус Lead в ГД ООН, прочно себя зарекомендовала себя как одна из самых ответственных компаний и в России, и в мире. В последние два-три года среди российского бизнеса мы отмечаем взрывной рост интереса к повестке Устойчивого Развития в целом, а к отдельным областям - экология, снижение выбросов СО2, соблюдение прав человека, ответственный подход к развитию и управлению - внимание особенно высокое. Думаю, пример ФосАгро в данном случае служит образцом, так как компания уже многие годы занимается системной работой по всем ESG-критериям. Компания всегда не только публично заявляла о своих приоритетах и участвовала в мероприятиях для популяризации данной темы, но и подтверждала это действиями», - подчеркнул председатель управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» Александр Плакида.