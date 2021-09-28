Руководители En+ Group вошли в рейтинг лучших менеджеров России

Два топ-менеджера группы En+ вошли в топ-250 высших руководителей рейтинга российских менеджеров, подготовленный Ассоциацией менеджеров России совместно с издательским домом «Коммерсантъ».

Генеральный директор металлургического бизнеса En+ компании «Русал» Евгений Никитин возглавил рейтинг топ-менеджеров в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность», а руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков вошел в тройку лучших в категории «Энергетика и топливный комплекс».

Также в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» вошли другие руководители направлений холдинга. В номинации «Директор по маркетингу» в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность» отмечен Роман Андрюшин, директор по сбыту и маркетингу в России и СНГ компании «Русал». Признание коллег в категории «Директора по персоналу. Топ-100» получила заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Наталья Альбрехт. Лучшим директором по общественным и корпоративным связям в категории «Энергетика и топливный комплекс» стала Ольга Санарова, директор департамента по внешним связям En+ Group. В топ-25 менеджеров по корпоративной социальной ответственности вошел директор департамента социальной политики металлургического бизнеса En+ Рустам Закиев.

«Признание профессиональной среды, безусловно, важное и приятное событие. Победы в номинациях - это заслуга большой команды En+, в которой работают выдающиеся менеджеры. Это мотивация двигаться вперед, внедрять лучшие практики», — отметила Ольга Санарова.

В рейтинг также вошел тот, кто как раз заложил принципы корпоративного управления холдинга - основатель компании En+ Group Олег Дерипаска. Уже не первый год он занимает лидирующие позиции в номинации «Бизнес-лидеры».

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», проводимый совместно Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсант» публикуется ежегодно в течение 22 лет и является инструментом оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона.