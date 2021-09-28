Руководители Пентагона опровергли слова Байдена о выводе войск из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США опровергли высказывания президента США Джо Байдена о том, что они не давали ему рекомендаций оставить часть воинского контингента в Афганистане, сообщает ТАСС.

«Не буду делиться моей личной рекомендацией президенту, но доведу до вас мое честное мнение. Мое честное мнение и мой взгляд сформировали мою рекомендацию. И я рекомендовал, чтобы мы сохраняли в Афганистане 2,5 тыс военнослужащих», – сказал Маккензи.

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США, осенью 2020 года и далее он призывал к тому, чтобы сохранить 2,5 тыс американских военных в Афганистане, а при необходимости увеличив контингент. «Может быть, 3,5 тыс <...>, чтобы двигаться вперед к решению путем переговоров», – сказал Милли.

Конгрессмены попросили уточнить министра обороны, были ли доведены до сведения президента США эти мнения военачальников. Остин ответил, что Байден получил эти доклады и рассмотрел их

Ранее Байден утверждал, что никто из американского генералитета не призывал его оставить в Афганистане часть американских войск.

31 августа «Эксперт» сообщал, что США закончили вывод войск из Афганистана.

Глава Центрального командования США генерал Кеннет Франклин Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Подводя итоги 20-летней военной компании, Маккензи заявил, что США потеряли в Афганистане убитыми 2448 военнослужащих, а 20 722 были ранены.

14 апреля 2021 года глава Белого дома Джо Байден объявил о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон.

25 апреля командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в Афганистане.