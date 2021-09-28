Сербия выдвинула танки на границу с Косово

В минувшие выходные в интернет были выложены видеоролики, демонстрирующие переброску сербских боевых танков «Белый орел» к косовской границе на большегрузных тралах, среди которых замечены четырехосные тяжеловозы МАЗ-537. Об этом сообщает издание "РГ. Русское оружие".

В комментарии к ролику уточняется, что командование ВС Сербии вынуждено было принять ответные меры на провокационные действия представителей самопровозглашенной территории на контрольно-пропускных пунктах «Ярине» и «Брняк».

Полиция Косово, в свою очередь, развернула в зоне напряженности группировку, которая состоит из более чем трех сотен человек, среди которых замечены снайперы. Из техники к границе стянуто более двух десятков бронированных автомобилей, говорится в комментарии к одному из роликов. Приграничные районы патрулируются сербскими вертолетами и самолетами, среди которых находятся МиГ-29 с ракетами «воздух-воздух» Р-73.

Российские танки Т-72МС были переданы Сербии Москвой. Машины вооружены 125-мм пушками, которые могут использоваться как обычные артиллерийские боеприпасы, так и управляемые ракеты. В арсенале танков имеется 7,62-мм спаренный пулемет, закрытая 12,7-мм зенитная установка.