США создадут специальную группу эсминцев для борьбы с российскими подлодками в Атлантике

Военно-морские силы США готовят новую оперативную группу эсминцев, которые могут быть в ближайшее время развернуты в Атлантическом океане для противодействия «российской подводной угрозе». Об этом сообщает издание Института ВМС США USNI News.

Оперативная группа получила название Greyhound. Командующий надводными силами ВМС в Атлантике Брендан Маклейн, чьи слова приводит издание, заявил, что группа создана в целях обеспечения флота «предсказуемыми, постоянно готовыми и полностью сертифицированными боевыми кораблями». Эсминцы будут готовы выполнить весь спектр задач, включая отслеживание российской подводной активности в Атлантике и защиту страны на море.

Издание отмечает, что создание Greyhound обусловлено ростом подводного потенциала России. В 2018 году был официально восстановлен 2-й флот США, который охватывает Северную Атлантику и Восточное побережье. USNI News добавляет, что сделано это было на фоне опасений по поводу российских подводных лодок, действующих в этих водах.

В состав Greyhound на первом этапе войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner. Маклейн заявил, что эти корабли имеют большой опыт противолодочной борьбы. Далее к ним присоединятся эсминцы The Sullivans, Cole и Gravely. Маклейн также добавил, что ВМС готовят график, при котором для выполнения задач, стоящих перед группой, будут постоянно задействованы четыре корабля. Базироваться они будут в Мейпорте и Норфолке, оперативная группа будет полностью готова к работе к июню 2022 года.

USNI News также отмечает, что ВМФ России разработал ударные подводные лодки нового поколения, оснащенные ракетами дальнего действия по суше с дальностью более 1,5 тысяч км. Страна также работает над новым классом подводных лодок, «на которых будет установлена торпеда размером со школьный автобус».