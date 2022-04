Цена газа в Европе поднялась выше 1000 долларов и превысила исторический максимум

Цена газа в Европе официально преодолела исторический максимум марта 2018 года и превысила 1000 долларов. Такие данные приводятся на сайте биржи ICE (цены в евро за МВт·ч).

Отмечается, что на пике газ стоит 1030 долларов за тысячу куб.м. Скачок цен связывают с холодной зимой 2020 года и аномальной летней жарой, которые истощили запасы в хранилищах. Кроме того, на ценах сказались результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь: были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м, или 4,3% объема.

При этом эксперты не исключают, что зимой цены могут взлететь еще выше.

Европа и США также винят «Газпром» в том, что компания может использовать высокие цены, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток-2» без одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. Кроме того, «Газпром» обвиняли в недопоставках газа в Европу. Как ранее писал Expert.ru, «Газпроме» отвергли эти обвинения: начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что критика в адрес «Газпрома» в этом вопросе выглядит абсурдна, так как в первом полугодии экспорт был близок к историческому максимуму.

Предыдущий исторический максимум цены на газ был зафиксирован в конце зимы 2018 года, когда Европу накрыл легендарный холодный фронт «Зверь с Востока« (the Beast from the East). Исторический рекорд цены пришелся на 1 марта 2018 года - 969 долларов за тысячу кубометров. Сейчас же отопительный сезон еще не начался. Как сообщал Expert.ru, консультант по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy Арне Эстерлинд прогнозирует в Европе настоящую катастрофу. «Дело в том, что забронированный Москвой объём транзитных мощностей на октябрь очень мал. Усугубляет положение задержка запуска газопровода «Северного потока – 2», без которого Европе будет совсем тяжело», – заявил эксперт.

Кроме того, рост стоимости газа повлек за собой повышение цен на уголь. Как ранее писал Expert.ru, цена на уголь с поставкой в 2022 году выросла до максимума последних 13 лет и составила 137 долларов за тонну. Причиной повышения цен стало то, что электростанции и коммунальные предприятия увеличили спрос на уголь из-за роста цен на газ.