Центробанк наказал трейдеров за манипулирование неликвидом

ЦБ уличил четырех трейдеров в сделках по покупке низколиквидных активов, искусственном повышении их стоимости за счет выставления «агрессивных» заявок и последующей продаже по завышенной цене. Сделки совершались в 2018–2021 годах, сообщается на сайте ЦБ.

«Данная торговая активность носила регулярный характер на рынках ряда ценных бумаг и приводила к всплескам их волатильности, увеличивая финансовые риски для иных участников на организованных торгах», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор уличил в стратегии pump&dump Алексея Пермякова, Владимира Верещагина, Александра Смирнова и Елену Байрамову. При манипулировании они использовали акции сбытовых компаний (например, ПАО «Владимирэнергосбыт», которые уже сняты с торгов из-за банкротства компании), а также акции ряда сырьевых компаний (ПАО «Ижсталь», ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»).

«Для разгона некоторых бумаг на десятки процентов могло хватить и 300 тыс. рублей. После этого подключались либо люди, либо алгоритмы, которые начинали дополнительно покупать ценные бумаги, затем манипулятор выставлял заявки на продажу по более высокой цене и реализовывал весь набранный им пакет», — пояснил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его словам, выгода от таких операций была небольшой, в основном порядка 5-10 тысяч рублей. Однако такие операции подрывают доверие к рынку, особенно у начинающих инвесторов, подчеркнул Лях.

Всем четырем уличенным трейдерам Банк России выписал предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, а Пермякову и Смирнову вынес еще и постановления о наложении штрафов, а также рекомендовал биржам приостановить сделки и операции по их торговым счетам.

Как писал Expert.ru, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Коммерческий банк «Платина». По данным регулятора, этот банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, «Платина» в значительных объемах проводил непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов граждан с букмекерскими конторами и онлайн-казино.

