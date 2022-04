Ученые выяснили, какая птица стала домашней раньше других

Задолго до одомашнивания кур и гусей, древние люди уже выращивали казуаров, говорится в исследовании группы ученых под руководством доцента кафедры антропологии и африканистики Пенсильванского университета Кристины Дуглас. Статью публикует журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Научная работа была сделана на основе специального исследования скорлупы яиц казуаров, найденной археологами на стоянках древнего человека на Новой Гвинее. Выяснилось, что яйца были расколоты в процессе появления на свет птенцов. Самые старые яйца имеют возраст 18 тысяч лет, на основе этого ученые сделали выводы, что еще в позднем плейстоцене люди уже выращивали казуаров, - нелетающих птиц крупного размера, которые водились в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии.

Для анализа скорлупы с мест археологических раскопок ученые применили комбинацию морфологических описаний. Для этого были составлены трехмерные изображения яичной скорлупы, после чего их сравнили с компьютерными моделями. В общей сложности в период исследований ученые изучили более тысячи фрагментов яиц, чей возраст составлял от шести до 18 тысяч лет с двух стоянок в Новой Гвинее — Юку и Кайова.

Именно таким способом и был определен возраст эмбриона на момент разрушения яйца. Ученые отмечают, что древние люди уже в период позднего палеолита собирали яйца казуаров на поздней стадии эмбрионального развития с целью выведения птиц. Эта деятельность развилась за тысячи лет до приручения курицы, уточнила Дуглас.