Украина обещает отомстить Венгрии за соглашение с «Газпромом»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям и Киев оставляет за собой право на ответ, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий», – сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Ранее «Эксперт» сообщал, что «Газпром» заключил с Венгрией контракт до конца 2036 года на поставки природного газа. «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год через территорию Австрии и Сербии.

Украинский МИД выразил «свое разочарование» по поводу поставок газа в обход Украины, поскольку Венгрия «ставит себя под угрозу полной зависимости от одного маршрута».



«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», – говорится в заявлении украинского МИДа.

Кроме того, Киев отменил назначенное на 29-30 сентября пятое заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с сопредседательства глав МИД двух стран.