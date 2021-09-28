В Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в России

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в целом ряде российских регионов.

По словам представителя Кремля, правительственный штаб действительно фиксирует последовательного увеличение новых заболевших коронавирусом, но решения о введении каких-либо ограничений принимают на местах, передаёт РИА Новости.

«У регионов по-прежнему остаются особые полномочия для отслеживания ситуации на местах, – подчеркнул Песков. – Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Кто-то из специалистов заявляет, что очередная волна коронавируса уже идёт, кто-то – что она только начинается. Но факт остается фактом. В ряде регионов наблюдается заметный рост по заболеваниям».

Ранее «Эксперт» сообщал, что Министерство здравоохранения России выдало разрешение на старт клинических исследований вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2».

Согласно данным государственного реестра, первая и вторая фазы испытаний пройдут с 27 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Известно, что новый препарат от COVID-19 разработан компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).

В испытаниях будут задействованы Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, ООО «Медицинский центр Эко-безопасность», а также пермский «Центр профессиональный медицины».

